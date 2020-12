Qui combat qui? KW 48/2020

Dans notre section «Combat», nous vous fournissons chaque dimanche des informations brèves et concises sur les combats les plus importants qui ont été livrés par des organisations du monde entier au cours de la semaine dernière.

Amérique

Nuit de combat UFC

5 décembre 2020

UFC Apex à Las Vegas, Nevada, USA

Louis Smolka c. José Quinonez

Gabriel Benitez contre Justin Jaynes

Bellator 254

10 décembre 2020

Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut, USA

Ronny Markes contre Linton Vassell

Nuit de combat UFC

19 décembre 2020

UFC Apex à Las Vegas, Nevada, USA

José Aldo c. Marlon Vera

Greg Hardy contre Marcin Tybura

Michel Pereira c. Khaos Williams

Misha Cirkunov c. Ryan Spann

Drako Rodriguez contre Aiemann Zahabi

Nuit de combat UFC

16 janvier 2021

TBA à TBA, TBA, TBA

Punahele Soriano c. Dusko Todorovic

Bethe Correia c. Wu Yanan

UFC 257

23 janvier 2021

TBA à TBA, TBA, TBA

Shane Burgos c. Hakeem Dawodu

Nuit de combat UFC

30 janvier 2021

TBA à TBA, TBA, TBA

Julio Arce contre Timur Valiev

Seungwoo Choi contre Steven Peterson

Nuit de combat UFC

6 février 2021

TBA à TBA, TBA, USA

Gabe Green c. Phil Rowe

Nuit de combat UFC

20 février 2021

TBA à TBA, TBA, USA

Danny Chavez c. Jared Gordon

UFC 259

6 mars 2021

TBA à TBA, TBA, USA

Randy Costa c. Trevin Giles

Aalon Cruz c. Uros Medic

Asie / Australie / Afrique

ONE Championship 124: Parcours Collision

18 décembre 2020

Stade couvert de Singapour à Singapour, Singapour

Marat Gafurov c. Réduire les Tynanes

Yusup Saadulaev contre Troy Worthen

Amir Khan c. Parc Dae Sung

Chan Rothana c. Comme Xie

Raimond Magomedaliev contre Edson Marques

L’Europe 

ACA 115

12 décembre 2020

TBA à TBA, Russie

Luke Barnatt contre Evgeniy Egemberdiev

Ruslan Magomedov c. Dmitriy Poberezhets

Bibert Tumenov c. Alexey Polpudnikov

ACA 116

18 décembre 2020

TBA à TBA, Russie

Alexander Butenko c. Khuseyn Khaliev

Murat Tlyarukov c. Mark Hulme

KSW 57

19 décembre 2020

Lodz, Pologne

Abus Magomedov c. Cezary Kesik

Christian Eckerlin c. Albert Odzimkowski

Tomasz Drwal contre Patrick Kincl

Allemagne, Autriche, Suisse

