Qui choisit les manuels d’histoire ?

Le contenu historique du manuel californien et du manuel texan différait de façon mineure mais significative. Par exemple, Goldstein souligne que dans le manuel du Texas, une discussion sur la littérature produite pendant la Renaissance de Harlem inclut la mise en garde que certains critiques « ont rejeté la qualité de la littérature. » Pearson, l’éditeur du manuel, a fait valoir que cette langue a ajouté nuance à la leçon. Mais une autre interprétation de cette affirmation est qu’elle sape les contributions créatives extraordinaires des écrivains noirs américains pendant la Renaissance de Harlem en remettant en question le calibre de leur travail. Goldstein souligne cela comme les « manières parfois granulaires que l’idéologie peut influencer l’écriture de l’histoire.

Sol Rheem, professeure d’études sociales dans un lycée du Massachusetts, a déclaré qu’elle utilisait rarement son manuel comme seul arbitre de l’information. « Les manuels ne sont qu’une version du texte, comme chaque document que nous lisons pour en savoir plus sur le passé. Les élèves doivent savoir et comprendre que le manuel est une source d’informations et qu’il a donc un écrivain et un contexte dans lequel il a été écrit et un moment de l’histoire dans lequel il a été écrit.

Christine Caulfield, une enseignante d’histoire à la retraite aux États-Unis qui enseignait dans le Maine, a fait écho à ces sentiments : « Le recours aux manuels diffère pour chaque enseignant. Pour moi, c’était un moyen d’impliquer les étudiants dans la lecture critique, et cela a servi de base à partir de laquelle nous pouvions examiner diverses questions en profondeur. Je prenais le manuel et, en substance, je le déchirais. Nous pensions à qui les voix manquaient. Ce qui a été laissé de côté était tout aussi important que ce qui a été inclus.

Mais de nombreux enseignants de la maternelle à la 12e année sont tenus par les normes éducatives de l’État d’adhérer aux manuels prescrits par l’État. Comme le souligne Caulfield, « Certains enseignants dans d’autres États n’ont pas la capacité ou la bande passante pour enseigner en dehors du cadre du programme d’études. Essentiellement, leur conseil d’État de l’éducation dit: «D’ici le 15 octobre, nous nous attendons à ce que chaque classe de 10e année soit sur ce chapitre du manuel mandaté par l’État. Ainsi, le manuel est le centre de l’enseignement, et les limites des manuels créent une ignorance encore plus grande, car ce que l’on enseigne aux étudiants est un survol.

Les « différences d’idéologies » peuvent avoir des conséquences de grande envergure, même au-delà de la portée des États individuels. Le Texas a souvent fait l’objet d’un examen minutieux pour ses normes de programme d’études (appelées Texas Essential Knowledge and Skills, ou TEKS). En 2014, NPR a rendu compte de certaines des controverses relatives au curriculum, dont l’une incluait la liste de Moïse comme l’un des pères fondateurs d’origine. Mais parce que le Texas a l’une des populations les plus élevées d’élèves des écoles publiques (environ 5 millions), il exerce une influence indue sur les éditeurs nationaux de manuels et le contenu qu’ils incluent – ou n’incluent pas – dans leurs manuels. Les récits qu’ils présentent, qui sont ensuite enseignés à des millions de collégiens et lycéens, ont parfois été critiqués pour leur caractère raciste et xénophobe.

En juillet 2020, des étudiants ont demandé au Conseil de l’éducation du Texas de réviser ses normes éducatives afin d’adopter un programme d’études antiraciste. Un article de Houston Public Media sur la pétition a attiré l’attention sur un incident particulièrement flagrant où un manuel de McGraw-Hill qualifiait les esclaves de « travailleurs » et comparait la traite négrière atlantique à d’autres « modèles d’immigration ».

Rheem souligne les dommages injustifiés causés par ce genre de rhétorique et le relie aux discussions autour du mouvement Black Lives Matter. « Il y a tellement de racisme structurel institutionnel qui est plus difficile à identifier et à comprendre, mais que les étudiants veulent à la fois savoir et ont besoin de savoir », a-t-elle déclaré. « Donc, lorsque vous avez un programme qui n’enseigne pas les compétences de pensée critique, cela ne Ne parlez pas de pouvoir, d’oppression ou de résilience, vous privez ces étudiants de la capacité de comprendre ce qui se passe dans leur propre vie en ce moment.

Alors, lorsqu’il s’agit de choisir les manuels d’histoire, qui décide ? La réponse est une multitude de personnes, dont beaucoup ont des agendas politiques distincts. Si les élèves de la maternelle à la 12e année n’apprennent qu’une histoire unidimensionnelle de l’Amérique — et, en particulier, une histoire qui efface notre histoire de violations des droits de l’homme contre les populations noires, indigènes et latines — ils n’auront pas les connaissances nécessaires pour changer la futur.

« Si vous enseignez le contexte historique et les récits de résistance et de résilience et pourquoi les choses se passent maintenant, les gens ont besoin de cette base pour comprendre ce qu’ils vivent (à travers), ce qu’ils voient et se sentir habilités à avoir un impact », Rheem dit. « Et c’est pourquoi j’enseigne l’histoire en dehors des récits du manuel. Il ne s’agit pas seulement d’être capable d’identifier l’oppression, mais aussi de comprendre que les gens se battent, créent et se transforment pour toujours.