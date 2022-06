Qui chante la chanson principale de Welcome to Eden ?

C’est le 6 mai dernier que Netflix a créé la série populaire »bienvenue à l’éden », qui a fait sensation pour son intrigue intéressante et le retour du chanteur au petit écran Bélinda. La production espagnole a été ajoutée au grand nombre de hits qui viennent d’Espagne, tels que » La Casa de Papel » et » Elite », puisque depuis qu’elle a été ajoutée au catalogue Netflix, elle fait parler d’elle, laissant les fans en redemander.

Le projet a été révélé pour la première fois lorsque Belinda a révélé qu’elle participerait au projet, la plateforme de streaming révélant lentement plus de détails sur le thriller original. Bien que la chanteuse participe à donner vie à l’un des personnages, son travail dans la série ne s’arrête pas là, puisqu’elle a également inclus un nouveau thème pour la bande originale du programme.

De grands artistes se rencontrent dans la musique de la série

La bande originale de la série peut être entendue tout au long des 8 épisodes de sa première saison, servant à animer l’intrigue choquante et intéressante de chacun des chapitres. Bien que toutes les chansons utilisées soient de grands succès, celle qui remporte la couronne est « Edén », la chanson principale de la série chantée par Belinda. D’autres artistes tels que Farruko, Armin Van, Buuren, Doja Cat, Billie Eilish, Gorillaz, Rosalía, Ariana Grande, Bad Bunny et bien d’autres peuvent également être trouvés sur la bande originale.

De la même manière, les chansons inédites de la série qui aident à créer l’ambiance de chacun des moments, ont été créées par le compositeur madrilène Lucas Vidalun artiste qui a déjà travaillé dans de grands films tels que »Home », »Paradise hills », »No one want the night » ou »The Heineken Affair ».

Synopsis et distribution de Welcome to Eden







L’histoire de la série suit Zoa, une fille qui, après s’être demandé si elle était vraiment heureuse, reçoit une invitation à assister à une fête privée sur une île secrète avec quatre autres personnes, toutes connues pour avoir beaucoup d’activité sur leurs réseaux sociaux. Après avoir accepté l’invitation, ils visitent l’île où se tient une grande fête pour le lancement d’un verre, et bien que tout semblait être une ambiance festive et amusante, petit à petit ils découvriront que le paradis qu’on leur avait promis n’est pas ce qu’il était. semble.

En plus de Belinda, la série compte également la participation de grandes stars telles que Amaia Aberasturi, Amaia Salamanque, Albert Baron, Berta Castane et de nombreux autres acteurs hispanophones et hispanophones. La série est entièrement disponible sur la plateforme Netflix, chaque épisode durant environ 40 minutes.