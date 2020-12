Qui chante avec Taylor Swift sur Cowboy Like Me? Les choeurs expliqués

Les fans de Taylor Swift pensaient à l’origine que Joe Alwyn chantait sur le morceau, mais il s’avère que c’est un musicien célèbre.

Taylor Swift vient de sortir son neuvième album studio Toujours et les fans ne peuvent pas oublier les choeurs sur «Cowboy Like Me».

Cela fait peut-être moins de cinq mois que Taylor Swift a sorti son dernier album studio Folklore mais elle est déjà de retour avec un nouveau projet. Toujours est un enregistrement sœur de Folklore, que Taylor a enregistré parce qu’elle « n’arrêtait pas d’écrire des chansons » avec Aaron Dessner, Jack Antonoff, William Bowery et Justin Vernon. Le LP a déjà dépassé les charts iTunes dans le monde entier.

LIRE LA SUITE: Les fans de Taylor Swift pensent que ses paroles de Long Story Short entraînent Tom Hiddleston

Toujours présente des apparitions notables d’actes tels que Haim, The National et Bon Iver, mais ce sont les mystérieux choeurs de «Cowboy Like Me» qui ont attiré l’attention d’Internet. Heureusement, Taylor a révélé qui était derrière eux.

Qui est le chanteur de Cowboy Like Me de Taylor Swift?



Taylor Swift Cowboy Like Me: Qui chante les chœurs? Photo: Taylor Swift, Dave M. Benett / pour BACARD

Le fait que le chanteur de ‘Cowboy Like Me’ ne soit pas officiellement présenté sur la piste a conduit certains Swifties à spéculer qu’il pourrait être son petit ami Joe Alwyn. Les fans sauront déjà que Joe a co-écrit plusieurs titres sur Folklore et Toujours sous le pseudonyme de William Bowery. Il ne serait pas trop sauvage de deviner qu’il chanterait aussi des chœurs pour Taylor.

Cependant, Taylor a depuis confirmé que le chanteur n’était autre que Marcus Mumford de Mumford & Sons. Discutant de ses collaborateurs sur Twitter, Taylor a déclaré: « J’ai adoré créer ces chansons avec Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB et Justin Vernon. Nous avons également accueilli de nouveaux (et de longue date) amis à notre table de cuisine musicale cette fois-ci. »

Bien que Taylor n’ait pas mentionné le nom de Marcus sur les réseaux sociaux, son nom apparaît dans le générique officiel de l’album.

Donc là nous l’avons. Pas de long métrage de Joe Alwyn mais une collaboration Taylor Swift Mumford & Sons existe officiellement.

Qui pensez-vous que c’était?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂