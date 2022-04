Qui aurait pu incarner Nicolas Cage dans Le Poids du talent ?

in

Le poids du talent raconte une histoire ingénieuse où Nicolas Cage il joue lui-même traversant une mauvaise période économique qui oblige l’acteur à accepter n’importe quel travail. De cette façon, il croise le chemin du trafiquant de drogue multimillionnaire Javi, qui est un grand admirateur du travail de l’interprète, ce que ce méchant ne sait pas, c’est que le protagoniste de Quitter Las Vegas il avait auparavant été engagé par la CIA pour l’attraper.

Maintenant, les scénaristes du film, qui a reçu de très bonnes critiques de la part de critiques spécialisés, commentent à quel point l’expérience aurait été étrange s’ils n’avaient pas eu Nicolas Cage jouer lui-même dans le film. Tom Gormicam et Kevin Etten Ils confirment que le projet aurait avancé et qu’il y avait des options pour supplanter son protagoniste.

Qui peut être Nicolas Cage ?

Gormican révélé à Collisionneur: Nic a dit que si Gene Wilder était vivant, il serait un excellent choix pour le jouer. Etten a suggéré de balle chrétienne et Gormican ont confirmé : «Christian Bale ou Daniel Day-Lewis avec beaucoup de prothèses et de maquillage. ». Du coup ça réflexion est devenue la possibilité de voir d’autres noms propres dans la peau du protagoniste de Le rocher.

Difficile de dire ce qui aurait été plus fou. balle chrétienne a eu sa part de rôles emblématiques avec des films comme Psycho américain où il a donné vie à Patrick Bateman ou Dick Cheney dans Vice. Certains ajoutent à cette courte liste leur travail dans le Trilogie du chevalier noir Réalisé par Christopher Nolan. La vérité est qu’il est très talentueux et aurait pu faire un excellent travail dans le rôle.

Daniel Day-Lewis a remporté trois Oscars pour ses transformations dans des films comme Mon pied gauche, il y aura du sang Oui Lincoln. Le dernier l’a vu dans la peau du président des États-Unis que Ben Gates adore, précisément le personnage qu’il a magistralement joué. Nicolas Cagedans La légende du trésor perdu. Lincoln a joué un rôle clé dans la suite de cette franchise ! Tout a à voir avec tout…

« Je pense qu’il y a eu des moments où une fois que nous l’avons écrit et que nous essayions de faire décoller le projet, il y a eu des moments où j’ai pensé, personnellement, égoïstement parce que je voulais gagner de l’argent et vendre ce script quelque part : ‘Euh, peut-être que ce acteur ou cet acteur », mais en fin de compte, non. Personne d’autre n’aurait pu le faire. »Kevin Etten a reconnu.

