CHEFARO PHARMA ITALIA Srl Paranix Shampooing Apres le Traitement 100ml

Paranix Shampooing apres traitement Sa formule delicate lave les cheveux, lui donnant un aspect sain et brillant Facilite l'utilisation du peigne pour l'elimination des poux et des lentes Il a ete developpe pour etre utilise en combinaison avec le traitement par pulverisation Paranix Comment utiliser Paranix Shampoo Post Treatment peut etre utilise pour rincer les cheveux apres avoir effectue un shampooing specifique contre les poux. 1. Appliquez une quantite suffisante de produit directement sur les cheveux secs et assurez-vous de distribuer le produit sur le cuir chevelu et sur toute la longueur des cheveux. ? ce stade, ajoutez un peu d'eau et lavez soigneusement. Rincer le traitement applique avec de l'eau chaude. 2. Commencez a peigner les cheveux mouilles avec le peigne a poux a dents fines pour eliminer les poux et les lentes. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immediatement et abondamment a l'eau et consulter un medecin. Il peut etre utilise a partir de 6 mois. Format : bouteille de 100 ml