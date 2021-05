Qui a tué Sara?: Un acteur avancé saison 2 avec une photo

Avec seulement un mois et demi dans le catalogue Netflix, Qui a tué Sara c’est devenu la série la plus regardée au monde. Ce thriller mexicain englobe le suspense, le crime, la romance et le drame comme il suit l’histoire d’Álex Guzmán (Manolo Cardona), qui cherche à se venger de la famille Lazcano après la mort fatidique de sa sœur, Sara (Ximena Lamadrid).

Grâce à son intrigue et ses personnages, Qui a tué Sara Il n’a pas fallu longtemps avant qu’il ne soit appelé le nouveau succès du géant du streaming non seulement au Mexique, mais dans le monde entier. En fait, selon les statistiques de la plateforme, cette série était également la fiction étrangère la plus regardée aux États-Unis.







À tel point que, pour ne pas perdre la fureur des dix premiers chapitres, Netflix n’a mis que deux semaines pour confirmer une deuxième saison, qui sortira le 19 mai. D’après ce que la bande-annonce a montré et sur la base de la fin de la première partie, cette fois la vie d’Álex prendra une tournure inattendue une fois qu’il découvrira que sa sœur bien-aimée n’est pas celle qu’il croyait.

Cependant, le protagoniste n’est pas le seul à ouvrir les yeux et à se heurter, de manière inattendue, à la réalité. Dans les derniers chapitres de la première saison, Rodolfo Lazcano, qui est joué par Alejandro Nones, se rend compte que son père n’est pas la personne qu’il pensait être et que, par conséquent, il doit soutenir qui était autrefois son meilleur ami.

Et maintenant, juste quatre jours avant la première de Qui a tué Sara 2, Alejandro Nones a décidé d’anticiper comment son personnage changera pour les nouveaux épisodes. « Le nouveau Rodolfo», A-t-il écrit sur Instagram à côté d’une photographie où il est vu sur le plateau d’enregistrement caractérisé comme son personnage, qui semble penser à ce qui s’en vient.

Lors de la première partie, Nones jouait toujours un Rodolfo soumis et même craintif envers son père. Cependant, dans cette nouvelle quête de vengeance d’Álex, qui est plus proche de la vérité, Rodolfo tente de se montrer comme un homme fort et puissant pour découvrir, avec son ami, qui a vraiment tué Sara.