« Qui a tué Sara? »: Sara est réellement vivante, selon la théorie

Après la fin intrigante de « Qui a tué Sara?», Fans de la série mexicaine de Netflix Vous n’aurez pas à attendre longtemps pour voir ce qu’il advient des protagonistes du drame créé par José Ignacio Valenzuela et surtout pour répondre à la question principale: qui a assassiné la sœur d’Álex Guzmán?

Bien que ce soit Mariana Lazcano (Claudia Ramírez) qui ait ordonné à Elroy d’assassiner la petite amie de son fils et l’amant de son mari, on ne savait pas si sa servante avait exécuté ses ordres et coupé le harnais de parachute de Sara.

De plus, elle n’était pas la seule à avoir des raisons d’assassiner le personnage joué par Ximena Lamadrid. C’était peut-être le prix que Chema a dû payer pour garder son secret caché, ou ce que César et son partenaire Sergio ont dû faire pour empêcher la sœur d’Alex de révéler les détails de leurs activités illégales dans le sous-sol du casino.

Presque tous les membres de la famille Lazcano avaient des raisons d’assassiner Sara (Photo: Netflix)

SARA EST-ELLE VRAIMENT VIVANTE?

Cependant, une théorie indique que Sara ne serait pas morte comme tout le monde le croit, puisqu’à la fin de la première saison de « Qui a tué Sara?Alex trouve un journal caché sur le mur qui révélerait une partie de sa sœur qu’il n’imaginait même pas.

Grâce à ce cahier, Alex (Manolo Cardona) découvrira non seulement le corps d’une femme enterrée dans l’arrière-cour de sa maison, mais aussi que sa sœur avait des problèmes de santé mentale et qu’elle avait des informations vraiment dangereuses sur les Lazcanos et leur activités criminelles.

Mais selon une théorie, il est possible que Sara ait simulé sa propre mort pour incriminer les Lazcanos et les empêcher de la poursuivre. Mais bien que le corps de la jeune femme ne soit pas montré, il y a une tombe avec son nom.

Alors, Sara a-t-elle vraiment permis à son frère de passer 18 ans pour un crime qu’il n’a pas commis? Que lui est-il arrivé pendant tout ce temps? Qu’est-il arrivé à l’enfant que vous attendiez?