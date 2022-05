Qui a tué Sara saison 3 : voici comment les fans ont réagi à la fin de la série Netflix

Netflix

La troisième saison de qui a tué Sarah Il est maintenant disponible sur Netflix et les fans n’ont pas hésité à réagir à la première. Ce sont les meilleurs commentaires.

©NetflixManolo Cardona dans Qui a tué Sara

La troisième saison de qui a tué Sarah est désormais disponible sur Netflix ! La série, mettant en vedette Manolo Cardon Oui Xiména Lamadrid, est revenu sur la plateforme avec sept épisodes qui ont déjà beaucoup fait parler d’eux. Après un an d’attente et de spéculation, le nouveau lot de chapitres est arrivé avec plus de drame, d’action et de surprises, mais répondant définitivement à l’intrigue centrale.

Aussi, il convient de noter quequi a tué Sarah retourné sur netflix avec sa dernière saison, mais avec deux fronts ouverts : découvrez vraiment ce qui est arrivé au protagoniste et faites sortir César Lazcano de sa cachette (Gines García Millan). D’autre part, il y a aussi le fait que, apparemment, personne ne l’a cru. Marifer (Litzy Balderas) quand à la fin de la deuxième édition elle a avoué avoir coupé le parapente dont Sara est tombée.

A tel point que la dernière saison de qui a tué Sarah rend clair la vérité de cette histoire qui a attiré des milliers de fans à travers le monde. Et, malgré le fait que la deuxième édition semblait être la dernière, les fans en voulaient plus, mais maintenant ce drame est définitivement clos. En outre, Fiction originale Netflix créée par José Ignacio Valenzuela qui raconte ce mystère avec l’utilisation de flashbacks prend fin en devenant l’un des plus performants du géant du streaming.

Ceci est dû au fait, depuis sa création en 2021, il a cumulé plus de 266 millions d’heures de visionnage. Ces statistiques le placent dans le TOP 10 de ce qui langue étrangère la plus vue de l’histoire de Netflix. Ainsi, à la fin de la série, les fans ne pouvaient s’empêcher de s’en tenir à l’histoire et de parier à nouveau dessus. En effet, nombre d’entre eux ont réagi sur les réseaux sociaux au sujet du lot d’épisodes qui vient de sortir. Voir les meilleurs commentaires!

