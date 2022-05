Qui a tué Sara saison 3 : quels personnages reviennent et lesquels sont ajoutés

Même s’il semblait que la deuxième saison serait la dernière,qui a tué Sarah de retour sur Netflix avec sa troisième édition qui, maintenant, est la finale. La série, qui met en vedette Manolo Cardon Oui Xiména Lamadrid, vous avez encore de nombreuses questions auxquelles répondre. Bien que, bien sûr, le plus important soit celui qui fait le titre de la fiction ou, plutôt, qu’est-il arrivé à Sara ?

Eh bien, dans la deuxième saison de qui a tué Sarah La possibilité a été ouverte que le protagoniste n’ait pas été assassiné, mais kidnappé. Et, apparemment, la bande-annonce de la série confirme cette théorie que les fans soupçonnent. A tel point que la dernière édition se charge de répondre et de dire, enfin, toute la vérité sur cette histoire. Sans aucun doute, c’est l’une des fins les plus attendues par tous en raison de la grande intrigue générée par la bande.

Cependant, il faut noter qu’en plus de sa parcelle centrale, qui a tué Sarah Il est venu avec de grandes surprises. En effet, Netflix a ajouté de nouveaux acteurs au casting du dernier lot d’épisodes. En plus de ceux déjà connus sous le nom de Manolo Cardona, Alejandro Nones Soit Eugène Siller, la production a fait venir plus d’interprètes pour tout changer ou, plus probablement, pour aider à comprendre la vérité des faits. Sachez qui ils sont.

+ Les nouveaux personnages de Who Killed Sara et ceux déjà connus :

1.Jean Reno :

C’est l’une des incorporations les plus intéressantes et les plus importantes que netflix série originale. D’origine française, l’acteur est venu au Mexique pour incarner Renaldo, le médecin qui a changé la vie de Sara. D’après ce que montre la bande-annonce et, à son tour, quelques images publiées par le géant du streaming, l’acteur rejoint le casting en tant que leader spécialiste de The Medusa Project. Bien sûr, il convient de noter que ce personnage est plein de surprises.

2. Rebecca Jones :

L’incorporation de l’actrice et productrice mexicaine a été une surprise totale. Il a fallu attendre que la plateforme partage quelques images de son personnage avec le Lazcano pour que son arrivée dans la série soit connue. D’après ce que l’on sait d’elle, l’artiste donne vie à Fridaqui est marié au personnage de jean renne qui, d’après ce qu’elle a dit, est l’un des partenaires les plus emblématiques de sa carrière.

3. Maïté Perroni :

L’actrice et chanteuse mexicaine a été bookée pour la production de qui a tué Sarah être l’un des personnages qui sauvera Chema. Il s’agit de l’avocat qui le fera sortir de la prison où il est entré pour un crime qu’il jure ne pas avoir commis. À son tour, grâce à elle, le personnage de Eugène Siller Vous trouverez une grande amitié chez quelqu’un qui a connu votre ex-partenaire, Lorenzo.

4. Les personnages déjà connus de Who Killed Sara :

La série est revenue sur Netflix avec un casting tout à fait admirable car elle est composée de grandes figures. Mais, à son tour, il n’a pas laissé de côté ceux qui ont joué dans les deux premières saisons. C’est-à-dire, Manolo Cardona, Ximena Lamadrid, Alejandro Nones, Eugenio Siller, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Leo Deluglio, Andrés Baida et le reste de l’équipe est de retour.

