Qui a tué Sara ? saison 3: première fois sur Netflix

La troisième et dernière saison de Who Killed Sara? à Netflix, puis nous vous dirons à quelle heure de la journée il sera disponible dans votre pays.

©NetflixQui a tué Sara ? saison 3: première fois sur Netflix.

La dernière saison de Qui a tué Sara ? se rapproche d’atteindre le service de streaming Netflixclôturant l’une des histoires les plus commentées par les abonnés en 2021. Cette année, il revient avec les derniers épisodes, qui génèrent de grandes attentes en raison des mystères de son intrigue et des ajouts stellaires à son casting. Sachez à quelle heure vous pouvez le voir dans votre pays !

« Juste au moment où il semblait que c’était Marifer qui avait coupé les cordes du parachute de Sara, il y a eu un rebondissement inattendu à la fin de la deuxième saison. Au cours d’une scène mystérieuse, Nicandro révèle que Marifer n’était pas responsable du crime, mais « nous ». Mais La troisième et dernière saison – la plus surprenante et explosive – répondra à toutes les questions posées tout au long de la série, dont la plus importante : Qu’est-il vraiment arrivé à Sara ?avance son synopsis officiel.

Les premiers volets de la série mexicaine créée par José Ignacio Valenzuela Ils ont été un succès complet sur la plateforme, au point de devenir les plus regardés au monde à cette époque. Dans la première partie, Álex fait payer les membres de la famille Lazcano pour l’avoir accusé du meurtre de sa sœur Sara. Dans la partie 2, il assouvit sa revanche pour se plonger dans la vie de la jeune femme et accepter le fait qu’il ne la connaissait pas comme il le pensait.

Ces derniers jours, de nouvelles photographies exclusives du programme ont été présentées, qui ont été commentées par les fans sur les réseaux sociaux. Là, une partie du casting composé de Gines García Millan (Cesser), Manolo Cardon (Alex), claudia ramirez (Marianne), Alexandre Nones (Rodolphe), Eugène Siller (Joseph Marie), Caroline Miranda (Élise), Xiména Lamadrid (Sara) et la présence internationale de jean renne.

+Quand la saison 3 de Who Killed Sara est-elle diffusée ?

Selon des informations officielles rapportées fin janvier de cette année, saison 3 de Qui a tué Sara ? sera diffusé sur Netflix le mercredi 18 mai prochain. Un vrai fan voudra voir les 7 derniers épisodes lors de leur sortie, mais si vous êtes en Amérique latine, nous devons vous dire que vous devrez vous lever tôt.

+ À quelle heure Who Killed Sara 3 est-il diffusé sur Netflix ?

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

