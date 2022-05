Qui a tué Sara saison 3 : la série Netflix est-elle terminée ou y a-t-il une quatrième édition ?

Netflix

La troisième saison de qui a tué Sarah est maintenant disponible sur Netflix et les fans ont été complètement choqués. Mais est-ce vraiment la fin de la série ? On vous dit !

©NetflixManolo Cardona dans Qui a tué Sara

Le 18 mai dernierNetflix a ajouté à son catalogue la troisième saison de qui a tué Sarah. La série, créée par José Ignacio Valenzuela et est originaire du Mexique, revenu sur la plateforme avec sept épisodes qui ont déjà beaucoup fait parler d’eux. C’est qu’à cette occasion, la vérité de cette histoire qui joue avec les limites du drame et du thriller à travers une intrigue complètement captivante a enfin été connue.

Parce que? Eh bien, cette fois la troisième saison de qui a tué Sarah a précisé que, pour Alex (Manolo Cardona), savoir qui était Sara (Ximena Lamadrid) n’était que le début. De plus, bien sûr, il y a aussi le fait que de nouveaux personnages comme Reinaldo (Jean Reno) et alorset César Lazcano (Ginés García Millán) il a été forcé de sortir de sa cachette et de payer les conséquences de ses actes.

Sans aucun doute, la dernière édition de qui a tué Sarah Il s’est imposé comme l’un des plus excitants, dramatiques et euphoriques des trois. Cependant, devant le piège qui Netflix fait au cours de la deuxième saison, les fans ont encore de nombreuses questions. En effet, lors de la sortie de la deuxième partie, ils avaient confirmé que c’était la dernière saison, mais cela a évidemment changé et c’est ainsi que la troisième est arrivée.

Par conséquent, maintenant tout le monde se demande si les épisodes nouvellement sortis sont vraiment les derniers et la réponse est simple : oui ! L’histoire avec Manolo Cardona et Ximena Lamadrid est terminée et le dernier épisode le révèle puisque, dans celui-ci, on sait enfin ce qui est arrivé à Sara. Après sa chute du parapente dans l’eau, que Marifer a reconnu avoir coupé, tout a changé pour les Guzmán, mais avec des situations inexplicables.

À tel point que, maintenant, la vérité sur ce qui s’est passé après que Sara a été laissée pour morte est enfin connue. De même, il y a aussi le fait que plusieurs acteurs, comme Cardona, ont déjà dit au revoir à leurs personnages. « MERCI pour tous les messages d’amour et de soutien pour cette troisième et dernière saison de Who Killed Sara. Et avec ces photos je dis au revoir à cette famille que je porterai à jamais dans mon cœur. Je dis aussi au revoir à Alex et je le remercie pour tout ce qu’il m’a donné, ce que nous avons vécu, souffert, pleuré et toutes les péripéties de cette merveilleuse histoire.», a écrit l’interprète sur son compte Instagram.

