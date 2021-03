«Qui a tué Sara? Saison 2: date de première sur Netflix, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

La fin de la première saison de « Qui a tué Sara?»A laissé plus de questions que de réponses, mais a également révélé qu’il y aura un deuxième volet de la série mexicaine Netflix, car le dernier chapitre comprend également un aperçu du deuxième volet.

La fiction, qui raconte l’enquête et la recherche de vengeance d’Alex Guzmán après avoir passé 18 ans en prison injustement pour la mort de sa sœur, a la direction de David Ruiz et Bernardo de la Rosa, et le travail de production d’Alexis Fridman, Juan Uruchurtu et José Ignacio Valenzuela.

Il met également en vedette Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller et Alejandro Nones.

Bien que dans le premier volet de la série le journal de Sara semble contenir la clé de son meurtre, un secret caché dans un mur raconte une autre histoire. Alors qu’adviendra-t-il de l’enquête d’Alex dans la deuxième saison de « Qui a tué Sara« ?

Quels autres sombres secrets la famille Lazcano cache-t-elle? (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 2 DE «QUI A TUÉ SARA»?

Vers la fin, Alex trouve un cahier avec des notes et des dessins écrits par Sara qui ne correspondent pas à l’image qu’elle a projetée; Elisa confronte son père à propos du bordel dans son sous-sol et Mariana sourit alors qu’Elroy meurt en emportant ses secrets dans la tombe.

Enfin, la chute de Sara est montrée, le faux appel de Mariana à l’hôpital, et actuellement, Alex appelle Elisa pour lui dire que rien n’est comme elle le pensait et trouve un squelette enterré dans sa cour.

Cette scène est suivie d’un aperçu de la deuxième saison de « Qui a tué Sara?« , Où Alex dit qu’il a besoin de savoir qui était vraiment sa sœur, alors que sa meilleure amie indique que les choses entre eux ne se sont pas très bien terminées.

De plus, Chema semble embrasser la femme qui lui a prêté le ventre pour que lui et Lorenzo puissent avoir un enfant. Lorenzo a décidé de partir après une dispute, mais est-ce vraiment la fin de leur relation?

Que cherche Marifer et pourquoi se cache-t-elle derrière le pseudonyme Diana la chasseresse? Qui était vraiment Sara? Quel corps Alex a-t-il trouvé dans son jardin? César et Mariana sont-ils au courant de ses plans pour achever Sara? Et qui a tué Sara?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 « QUI A TUÉ SARA »

La deuxième saison de « Qui a tué Sara?»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de « Who Killed Sara »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « QUI A TUÉ SARA 2 »

Ce sont les acteurs qui reviendront pour une deuxième saison de la série Netflix.

Manolo Cardona comme Alex Guzmán

Ginés García Millán comme César Lazcano

Carolina Miranda comme Elisa Lazcano

Claudia Ramírez comme Mariana Toledo de Lazcano

Alejandro Nones comme Rodolfo Lazcano

Eugenio Siller comme José María Lazcano

Ana Lucía Domínguez comme Sofia

Luis Roberto Guzmán comme Lorenzo Rossi

Fatima Molina comme Clara

Juan Carlos Remolina comme Sergio Hernández

Iñaki Godoy comme Bruno

Héctor Jiménez comme Elroy

Ximena Lamadrid comme Sara Guzmán

Leo Deluglio comme Alex Guzmán (jeune)

Polo Morín comme José María Lazcano (jeune)

Andrés Baida comme Rodolfo Lazcano (jeune)

Marco Zapata comme Elroy (jeune)

Ela Velden comme Marifer (jeune)

Litzy en tant que Marifer

Alejandro Nones reviendra pour jouer Rodolfo Lazcano dans la saison 2 de « Who Killed Sara? » (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «QUI A TUÉ SARA» SERA-T-ELLE LANCÉE?

La deuxième saison de « Qui a tué Sara?« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming en 2022.