« Qui a tué Sara »: Qui a vraiment tué la sœur d’Alex Guzman

« Qui a tué Sara?”Est ​​une série mexicaine créée par José Ignacio Valenzuela, c’est un original de Netflix et est sortie le 24 mars 2021. Depuis sa création, elle a reçu un bon accueil du public, ainsi que de bonnes critiques et un intérêt au milieu de le public qu’ils aiment voir des séries de mystère et de suspense.

La série suit Alex Guzman, qui après avoir rempli 18 années d’emprisonnement injuste, il retrouve sa liberté et tente immédiatement de découvrir qui a vraiment assassiné sa sœur et pourquoi la famille Lazcano lui a reproché le crime. Dans cette quête, Alex il suit un chemin beaucoup plus dangereux qu’il ne l’imaginait et dans lequel il rencontre des choses inimaginables.

« Qui a tué Sara?« Il a été réalisé par David Ruiz et Bernardo de la Rosa, et produit par Alexis Fridman, Juan Uruchurtu et José Ignacio Valenzuela, les stars du drame à suspense Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller et Alejandro Nones.

L’une des énigmes restées dans l’auditoire était de savoir qui avait assassiné la sœur de Alex Guzman, car malgré le fait qu’il ait été incriminé et qu’il ait ensuite entrepris d’exposer son véritable meurtrier, certains détails sur son auteur n’étaient toujours pas clairs. C’est tout ce que l’on sait.

QUI A TUÉ LA SOEUR D’ALEX GUZMÁN?

Alex Guzmán est prêt à retrouver la personne responsable de la mort de sa sœur (Photo: Netflix)

Le parachute qui devait rester en vie Sara a été manipulée et elle est tombée sans rien pour la sauver de la mort. Sa mort était aux yeux de son frère, son petit ami Rodolfo Lazcano, sa famille et certains de ses cercles intimes. N’importe lequel d’entre eux aurait pu être responsable de ce qui lui est arrivé.

Se renseigner sur les raisons que nous trouvons Marianne, la matriarche Lazcano à qui Elroy il a avoué que Sara elle était enceinte de son mari. Qu’il avait vu comme son mari Cesser il avait des liaisons avec la petite amie de son fils sur le quai. Pour cela, le jeune homme Rodolfo Il n’avait pas découvert la trahison et croyait plutôt qu’il allait devenir papa.

En guise de vengeance Marianne pourrait commander Elroy rendre le parachute inutile et s’assurer qu’il était Sara qui en a fait usage. Étant Marianne qui avait auparavant été celui qui avait incité Sara à vivre l’aventure du parachute afin de vivre pleinement sa vie.

Mariana est celle qui a de nombreuses raisons entre les mains de vouloir que Sara ne reste pas en vie. (Photo: Netflix)

Cesser demande Marianne appeler l’hôpital pour connaître le statut de Sara mais elle fait semblant de le faire et décide de s’assurer qu’elle fait son travail. Il a ordonné que le couteau soit jeté dans le lac, le bateau nettoyé et tous les endroits où il pourrait y avoir des preuves qui incrimineraient les Lazcanos de la mort de la sœur de Alex Guzman.

Cependant, après avoir analysé tout cela, il y a quelque chose qui n’est pas clair et c’est que nous n’avons jamais vu Elroy exécuter les ordres de Marianne. Car bien que nous l’ayons vu avec le harnais en main et le couteau, en général on n’a pas vu qu’il matérialisait l’ordre donné pour endommager le parachute. En dehors de l’analyse de leurs expressions, ce n’est pas qu’on a vu qu’ils voulaient vraiment le faire.

Malgré cela, nous l’avons vu encourageant Sara utiliser le parachute, ce qui nous amène à nous demander Était-ce juste une stratégie pour convaincre Mariana qu’elle s’était conformée à l’ordre qu’elle lui avait donné, puis avait démissionné avec l’échec du plan? Au cas où c’est ce qui s’est passé, quelqu’un devait être responsable et là nous avons à nouveau le dilemme Qui était?

Jetant un coup d’œil à qui d’autre pourrait être impliqué dans la mort de Sara, nous avons rencontré Chema, le frère de Rodolfo que s’il avait une raison de faire taire Sara. Chema Il est gay et même s’il n’en avait parlé à personne, Sara Elle le savait parce qu’elle l’avait trouvé en train de filmer son frère alors qu’il était sous la douche.

Rodolfo avait-il également des arrière-pensées pour avoir tué Sara? (Photo: Netflix)

Peut-être qu’il voulait sauver son secret était celui qui a utilisé le couteau qu’il lui a donné Alex pour endommager le parachute. D’un autre côté, nous avons Cesser qui a été l’un de ceux qui étaient sincères dans la série quand il a dit à sa fille qu’il n’était pas celui qui avait tué Sara. Mais s’il avait de bonnes raisons de le faire

Sara en plus d’être enceinte de Cesser Il était également au courant du décès d’une jeune femme qui travaillait dans son casino, ce qui pourrait être une raison suffisante pour qu’il en soit responsable. Un autre suspect possible est Sergio, la main droite de Cesser que je m’inquiétais pour Sara car non seulement il connaissait la jeune femme Fleur dans le casino.

Sara Elle avait également trouvé des bandes qui montraient que non seulement Flor avait souffert d’une telle chose, mais que d’autres filles avaient également vécu la même chose. Se pourrait-il qu’il ait été chargé de la faire taire pour éviter que ce qui se passait dans le casino derrière le dos de tout le monde ne se révèle? et ainsi se sauver de la responsabilité que lui et César ont tous les deux.

Crâne trouvé dans le jardin Guzmán. (Photo: Netflix)

Un fait particulier qui laisse à penser est d’avoir trouvé le crâne enterré dans le jardin de Alex Guzman, crâne montrant qu’il avait été touché par une balle au centre de son front. À qui appartient le crâne?, un flashback a suggéré que c’était Cesser celui qui a tiré sur quelqu’un, mais certaines données suggèrent qu’il aurait pu le faire Sara.

Oui de Sara Des informations plutôt dérangeantes ont été découvertes. Son frère a découvert ses journaux dans lesquels il a exprimé qu’il ne voulait pas rester en vie. Alex est obligé de s’entretenir avec un psychiatre sur le passé de Sara et Elisa Il donne son opinion sur elle et la décrit comme plus dangereuse qu’elle ne le paraissait.

Ce qui est certain dans toute cette intrigue, c’est que dans la deuxième saison de «Qui a tué Sara? ce qui est presque confirmé, de nombreux doutes mis sur la table dans ces premiers chapitres seront dissipés. Une autre chose sûre est que Alex Il ne se reposera pas tant qu’il ne saura pas qui est à blâmer pour avoir enlevé sa sœur de sa vie.