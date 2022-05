Qui a tué Sara : quel personnage devrait avoir un spin-off sur Netflix

Netflix

La troisième saison de qui a tué Sarah définitivement clos le mystère entourant la mort de Sara Guzmán. Mais un univers de cette série pourrait-il s’ouvrir ? Nous vous disons quel personnage devrait avoir un spin-off.

©NetflixLes protagonistes de Qui a encadré Sara

La troisième saison de qui a tué Sarahclos une histoire engageante, dramatique et terrifiante. La série, qui a atteint Netflix en 2021, étant un succès mondial, a lancé le 18 mai sept épisodes qui disaient la vérité sur ce qui s’est passé dans la vie de Sara Guzman comme Ximena Lamadrid. A tel point qu’en même temps, Alex (Manolo Cardona) elle a pu vraiment savoir qui était sa sœur cadette et quel était son destin.

Sans aucun doute, il y a eu sept épisodes qui ont laissé les fans de qui a tué Sarah complètement choqué. Eh bien, c’est l’une des fins les plus inattendues et les plus surprenantes puisqu’aucune des théories qui hantaient la fiction avant sa première ne s’est réalisée. C’est pourquoi, comme les deux premières éditions, le troisième volet de la fiction est rapidement devenu le plus regardé dans plusieurs pays et arrive en tête de chaque classement.

En tout cas, la vérité est que les fans en voulaient plus. Oui! Autant l’histoire a clairement pris fin, autant d’entre eux veulent continuer à apprendre sur la vie de ces personnes. C’est pourquoi il y a beaucoup de fans qui demandent un spin off de certains personnages, mais la réalité est que l’un des favoris pour avoir sa propre série est Rodolfo. Ce personnage est incarné par Alexandre Nones et c’était l’un des plus méconnus, mais intéressants de toute la série.

+ La raison pour laquelle Rodolfo devrait avoir un spin-off :

(À partir de là, la note aura des spoilers pour la troisième saison)

Pour ceux qui n’ont pas fini de regarder la troisième saison de qui a tué SarahIl est préférable de ne pas continuer à lire. Mais, pour ceux qui le font, ils sauront que la fin de rodolphe ce n’était pas agréable du tout. Le fils aîné de César Lazcano (Ginés García Millán) est mort dans une fusillade sans révéler grand-chose de sa vie. En fait, il est considéré comme l’un des personnages secondaires les plus importants, mais inconnu.

Ceci est dû au fait, la seule chose que l’on sache sur Rodolfo, c’est que son père l’a sauvé de la prison pour la mort de Sara et qu’il a grandi à l’ombre de son père. Mais, autour de lui, il y a beaucoup de questions sans réponse. Parmi eux : pourquoi est-il si soumis à son père ? Que lui est-il arrivé pendant les 18 années où son meilleur ami était en prison ? Comment avez-vous rencontré Sofia ?

Ce sont toutes des choses qui sont restées sans réponse alors que la réalité est que tout sur la vie de ses frères est connu. Chema (Eugenio Siller)par exemple, est tombé amoureux de Lorenzo et l’a épousé, mais a toujours été amoureux d’Alex. Élise (Caroline Miranda) il a estimé qu’il ne s’intégrait pas dans sa famille, alors il est allé étudier à l’étranger. César et Mariana (Claudia Ramirez) Ils ont formé une famille basée sur la manipulation et la tromperie.

C’est-à-dire que ce sont toutes des justifications pour lesquelles Rodolfo devrait avoir un spin-off. De plus, dans la deuxième saison, il avoue qu’il a subi une vasectomie après la mort de Sara. Pour cette raison, ce duel que le personnage a vécu entre le meurtre présumé de sa bien-aimée et sa croissance serait parfait pour une série. Que oui, pour le moment, Netflix n’a pas confirmé qu’un univers de qui a tué Sarah.

