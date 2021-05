« Qui a tué Sara? »: Que va-t-il se passer dans la saison 2, selon ses acteurs

La deuxième saison de « Qui a tué Sara?»Première le 19 mai 2021 et en plus du mystère sur la personne responsable de la mort de la sœur d’Alex Guzmán, la série Netflix doit répondre à plusieurs questions laissées d’ici la fin du premier opus.

Lors d’une conférence de presse organisée par le géant du streaming, les protagonistes de la fiction, créée par José Ignacio Valenzuela et dirigée par David Ruiz et Bernardo de la Rosa, ont dévoilé quelques détails sur la deuxième saison.

MANOLO CARDONA (ALEX GUZMÁN)

Dans le dernier chapitre de la tranche précédente de « Qui a tué Sara?Alex a découvert un cahier qui semble cacher les secrets les plus sombres de sa sœur. «Le plus grand défi à relever ici pour Alex est la vérité, parce que cette vérité va changer les choses, beaucoup d’autres seront repensées, y compris la stratégie, sachant quel chemin il va prendre; une perspective différente sera visualisée que ce que je pensais de ce qui s’est passé, cette saison beaucoup de doutes seront résolus, les questions permettront de découvrir une autre partie de tous les personnages qui n’avaient pas été vus auparavant », a déclaré l’interprète colombien, comme le rapporte Millennium.

CAROLINA MIRANDA (ELISA LAZCANO)

L’actrice qui incarne la plus jeune fille du Lazcano et qui tombe amoureuse d’Alex en train de découvrir la vérité sur sa famille a expliqué: «Mon personnage en particulier revient à comprendre tout ce qui se passe et à découvrir ce qu’il y a dans sa famille, c’est se rendre compte que grandir avec quelqu’un et ce n’est vraiment pas ce qu’il semble, il veut savoir qui est sa famille, ses frères, ses parents, Elisa qui continue de chercher la vérité et continue d’essayer d’accompagner Alex au fond de toute cette situation ».

«Elle continuera à chercher la vérité, tout en accompagnant Alex au fond de cette situation. Elisa n’a pas de passé, elle revient pour comprendre tout ce qui se passe et découvrir une vérité sur sa famille. C’est choquant de grandir avec quelqu’un et de se rendre compte que rien n’est ce qu’il semble. Quelle est ta famille? Qui sont vraiment tes frères, ton père? », A-t-il ajouté.

GINÉS GARCÍA MILLÁN (CÉSAR LAZCANO)

« Les gens dans cette deuxième saison vont être très excités », a déclaré Ginés García Millán, qui joue César Lazcano dans la série. Netflix. «C’est un plaisir total, les personnages sont très bien écrits mais il faut aussi savoir que les personnages ne sont pas créés seuls, chaque personnage que nous avons créé nous le faisons tous, et ensemble nous avons grandi à travers les yeux de notre partenaire, comprenant ce qui se passe à l’intérieur, se voir dans les yeux, c’est pourquoi avec tout cela de la pandémie, cela nous a beaucoup plus unis et le processus a été très important, cela nous a unis d’une certaine manière, nous sommes plus en fleur pour tous les gens, que nous voulons que les gens apprécient de chez eux ».

LUIS ROBERTO GUZMÁN (LORENZO ROSSI)

Concernant la relation de Lorenzo avec Chema (Eugenio Siller), Luis Roberto Guzmán a déclaré qu’il y avait «un aspect pédagogique. Nous vivons dans un monde de violence, de phobies. Nous voulons contribuer à une société meilleure, apporter des pensées ouvertes et positives, parler d’amour qui est un moteur qui brise les frontières et des pensées sombres qui ne nous mènent nulle part. L’approche de notre arc narratif est très familière, elle ne passe pas par la moquerie ou le scandale. On joue un couple qui a une vie, on montre le quotidien et les problèmes qu’ils vivent, dans ce cas, avec la famille. Elle est abordée d’une manière si belle que je la trouve très intéressante pour le public ».

LITZY DOMÍNGUEZ (MARIFER)

Litzy Domínguez a déclaré que son personnage acquerra une plus grande importance dans la deuxième saison de « Qui a tué Sara?« : » Marifer a de nombreux secrets. Elle en sait beaucoup sur Sarita parce qu’elle était sa meilleure amie depuis qu’elle était jeune, donc elle la connaît très bien. Des choses que même son frère ne savait pas, toutes ces pièces finiront par se rassembler ».

FÁTIMA MOLINA (CLARA)

Pendant ce temps, «Clara semble n’avoir rien à voir avec qui que ce soit, elle veut juste s’amuser, qu’elle aime ces deux hommes Lorenzo et Chema, mais dans cette deuxième saison, les choses vont devenir incontrôlables. Clara a beaucoup d’informations et, en même temps, elle est manipulée », a déclaré Fátima Molina.