Qui a tué Sara pourrait avoir la saison 3

Malgré le grave arrêt subi par Netflix en raison de la pandémie de COVID en 2020, en 2021, il a levé la tête et a sorti de grands succès tels que Qui a tué Sara. La série, qui suit l’histoire du meurtre présumé de Sara Guzmán (Ximena Lamadrid) et la recherche de vengeance contre son frère Álex (Manolo Cardona) a fait fureur au point que la plate-forme n’a pas mis longtemps entre la première et la première.







C’était le 24 mars lorsque le géant du streaming a ajouté à son catalogue Qui a tué Sara pour, juste deux jours plus tard (le 26 mars) pour confirmer qu’il y avait un renouvellement pour une deuxième partie. Et, le 19 mai, il y a trois mois, la deuxième édition a été publiée qui, dans une certaine partie, a fini par révéler qui était le véritable meurtrier, clôturant ainsi l’histoire







D’ailleurs, en exclusivité pour Spoiler, Leo Deluglio, interprète d’Álex Guzmán en tant que jeune homme, avait avancé que la deuxième saison était la dernière. Cependant, malgré toutes les prédictions, les fans en redemandaient en ayant l’illusion que la fiction en compte au moins un tiers, mais pour le moment Netflix n’a pas donné de nouvelles à ce sujet.

Mais maintenant, Alejandro Nones, qui a donné vie à Rodolfo Lazcano, le meilleur ami d’Alex et le petit ami de Sara, a une fois de plus trompé les fans. Pendant plus de mois qu’il n’y avait pas eu de nouvelles de la série, il y a quelques minutes à peine, l’acteur a soulevé des soupçons sur un éventuel renouvellement en raison d’une carte postale partagée sur Instagram.

En publiant une photographie de lui qualifiée de Rodolfo, Nones a écrit : «Voulez-vous récupérer Rodolfo ? #rodolfoisback”. Et, c’est précisément le hashtag qu’il a utilisé qui a beaucoup attiré l’attention puisque, avec cette petite phrase c’est avec laquelle il a assuré que Qui a tué Sara aura la saison 3 bien que, bien sûr, il n’y ait toujours pas de confirmation officielle, ou du moins pas de Netflix.