« Qui a tué Sara? »: Nouveaux acteurs et personnages pour la saison 2

La deuxième saison de « Qui a tué Sara?« Il a déjà une date de sortie, les nouveaux épisodes arriveront sur Netflix le 19 mai 2021, c’est-à-dire que les fans de la série mexicaine n’auront pas à attendre longtemps pour découvrir la vérité derrière la mort de la sœur d’Alex Gúzman.

Mais ce n’est pas tout, le géant du streaming a également révélé les noms de trois acteurs qui rejoindront le casting de la fiction créée par José Ignacio Valenzuela dans son deuxième volet de la production dirigée par David Ruiz et Bernardo de la Rosa.

Ainsi, Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller et Alejandro Nones, seront rejoints, jusqu’à présent, Matías Novoa, Daniel Gimenez Cacho et Image de balise Antonio de la Vega.

DANIEL GIMÉNEZ CACHO

Apparemment dans la bande-annonce de la deuxième saison de « Qui a tué Sara?», Daniel Giménez Cacho jouera un médecin, le même qui parle à Álex de sa sœur. Apparemment, il travaille dans un institut de santé mentale et était en charge du cas de Sara, ou conscient de sa situation.

Daniel Giménez Cacho, joue Don Diego de Zama, un officiel américain de la couronne espagnole. (Photo: Buena Vista International)

MATÍAS NOVOA

Matías Novoa Il était le protagoniste de la série Telemundo «Enemigo Intimo» et a rejoint «El Señor de los Cielos» dans sa sixième saison en tant qu’Amado Casillas, le demi-frère d’Aurelio. Il fera désormais partie de la série de Netflix, mais il n’y a toujours pas de rapports sur le personnage qu’il jouera.

Matías Novoa est Amado Casillas, frère d’Aurelio Casillas (Photo: Instagram / Matías Novoa)

ANTONIO DE LA VEGA

Antonia de la Vega a participé à des séries telles que « Club de Cuervos », « Monarca », « Un ennemi étrange », « El Chapo », et apparaîtra désormais dans la deuxième tranche de « Qui a tué Sara?». Son personnage n’apparaît pas non plus dans la bande-annonce de Netflix, peut-être parce que ce serait un spoiler ou simplement parce qu’il a un rôle secondaire.