Qui a tué Sara ? : Netflix a confirmé s’il avait battu La Casa de Papel

Qui a tué Sara ? c’était l’une des grandes révélations de Netflix au cours du premier semestre. La série mexicaine est arrivée au catalogue en mars et est progressivement tombée amoureuse des fans du monde entier. A tel point que sa première saison a fait fureur auprès du public. et le second avait si bien commencé qu’il s’annonçait surclassé par des événements comme La Casa de Papel ou Lupin en tant que programmes non anglophones les plus regardés. Ce mercredi, la plateforme a enfin partagé ses chiffres officiels. Comment avaient-ils l’air?

Épisodes initiales du drame créé par José Ignacio Valenzuela récolté 55 millions de vues au cours des 28 premiers jours de son lancement et c’était très proche du record détenu par LCDP. Le phénomène espagnol a recueilli 65 millions de téléspectateurs grâce au lancement de son quatrième saison. Par conséquent, avant un bon début pour la deuxième partie de Who Killed Sara ? tout a été donné pour dépasser ces chiffres.







Cependant, dans une lettre aux actionnaires consultée par Deadline, Netflix a confirmé les chiffres définitifs de toutes ses productions pour le deuxième trimestre 2021 et incluait le hit mexicain. À la grande déception des fans, le public des derniers chapitres était loin d’être à la hauteur de sa propre marque : levé 34 millions au cours des quatre premières semaines.

De cette façon, la production mexicaine a eu une belle performance, mais cela n’a pas suffi pour devenir la série non anglophone la plus regardée de l’histoire. Cette place privilégiée n’est pas non plus occupée par La Casa de Papel car Lupin a dépassé le 76 millions de vues avec sa première saison en janvier.

La particularité de ces données est que Netflix ne publie des mesures que dans ses 28 premiers jours de lancement et compte le contenu comme complet vu après deux minutes. Il n’est pas non plus très courant de donner les chiffres et Il a même commencé à en partager certains ces dernières années.

La série non parlante la plus regardée de l’histoire de Netflix ?

3-Qui a tué Sara ?

2-La maison de papier

1-Lupin