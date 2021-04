Qui a tué Sara?: Leo Deluglo, l’acteur d’Alex, a révélé s’il y aura une troisième saison

Le 24 mars, Netflix a mis fin à l’attente et a ajouté la série à son catalogue Qui a tué Sara, un thriller mexicain qui continue de faire fureur dans le monde. En fait, avec seulement une semaine et deux jours d’émissions, il a plus que rempli tous ses objectifs et sa bande-annonce, publiée sur YouTube, en est une belle preuve puisqu’elle a été vue par plus de 400 mille personnes.







L’histoire, qui suit la vie d’Álex Guzmán, un jeune homme qui passe 18 ans injustement emprisonné après avoir été inculpé par la famille Lazcano pour le meurtre de sa sœur Sara, est la création de José Ignacio Valenzuela. Le chef de file de ce drame a réussi à inclure dans une série non seulement la recherche de vengeance, mais aussi les familles homoparentales, l’autonomisation des femmes, l’homophobie, entre autres choses qui sont les clés de son succès.

En plus de l’intrigue, tel est le niveau d’acteur de la fiction que Netflix a bientôt confirmé une prochaine saison de Qui a tué Sara: Le 19 mai 2021, Álex Guzmán (Manolo Cardona) continuera d’enquêter sur qui était le meurtrier de sa sœur. Cependant, cette production soulève plus de questions que de réponses: le tueur sera-t-il découvert? Alex découvrira-t-il qui était vraiment sa sœur?

Mais, pour résoudre tous ces doutes, de Spoiler nous avons parlé exclusivement avec Leo Deluglio. L’acteur donne vie au jeune Álex Guzmán et continuera de faire partie des flashbacks du protagoniste puisque son personnage est celui qui a eu une semi-adolescence marquée par le meurtre de sa sœur.

L’interprète a assuré que «la deuxième saison est bien meilleure que la première, donc on s’attend à ce qu’elle soit à nouveau numéro un». Mais ensuite, le chanteur s’est également penché sur ce qui arrivera dans ce nouvel opus et dans l’avenir de la série.

Leo Deluglio est Álex Guzmán dans sa jeunesse. Photo: (Netflix)



« Les gens vont demander une troisième saison. L’écrivain devrait y repenser. Je connais l’histoire et je sais comment la série se termine dans la deuxième saison, J’en vois un difficile ensuite car il n’y aurait nulle part où s’accrocher, tout est résolu, on sait qui a tué Sara”Il a dit exclusivement pour Spoiler. Et puis il a ajouté: «C’est le cycle que la série a dû accomplir, c’est pour ce qu’on a écrit et dire autre chose serait le forcer».

Le meurtrier de Sara est révélé et Alex découvrira qui a ruiné sa vie. Photo: (Netflix)



Autrement dit, les fans de Qui a tué Sara ils peuvent être calmes. Leo Deluglio a confirmé qu’à partir du 19 mai, l’intrigue prend fin et le véritable meurtrier sera découvert. Cependant, lors de l’interview, l’acteur a révélé quelques détails supplémentaires sur ce que sera cette nouvelle édition: bientôt sur les réseaux Spoiler.