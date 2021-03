Qui a tué Sara?: Le nouveau thriller de Netflix

Début mars, Netflix a lancé, comme chaque année, les premières prévues ce mois-ci. En plus de Sky Rojo, parmi tout le répertoire figurait Qui a tué Sara?, une nouvelle série mexicaine qui a été créée le 24 mars.

Appelé à accrocher une multitude de spectateurs, la nouvelle création de Netflix est un thriller intense dans lequel la vengeance, le mystère et la peur prévalent. A cette occasion, les responsables de donner vie aux personnages qui subiront différents événements sont: Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller et Alejandro Nones.

Qui a tué Sara? Ce sera le nouveau thriller de Netflix. Photo: (IMDB)



La bande-annonce, partagée par la plateforme de streaming, a fait sensation, d’autant plus qu’elle commence par un meurtre qui va changer à tout jamais la vie de l’un des protagonistes. Créé par José Ignacio Valenzuela, Bernardo de la Rosa et David Ruiz, Qui a tué Sara? il s’annonce comme l’une des premières les plus marquantes de mars.

De quoi parle Who Killed Sara?

La série tourne autour du meurtre d’une femme, qui oblige son frère à passer 18 ans en prison, bien qu’il jure qu’il n’a jamais commis un tel crime. Après son emprisonnement injuste, Álex Guzman est libéré pour découvrir qui était le véritable meurtrier et pourquoi ils l’ont blâmé.







Bien sûr, lors de la recherche de vengeance, vous devrez faire attention car cela vous mènera sur un chemin beaucoup plus dangereux que vous ne l’imaginiez. « Dans chaque famille il y a un monstre”Prévisualise la bande-annonce officielle et, par conséquent, lorsque vous affronterez le vrai coupable, vous regretterez de ne pas l’avoir trouvé.