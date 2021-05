Qui a tué Sara?: La véritable histoire qui a inspiré la série

Depuis votre arrivée au service de streaming Netflix le 24 mars Qui a tué Sara? il est devenu l’un des contenus les plus populaires de la plateforme. Le 19 mai, sa deuxième saison est sortie, qui est également un succès et reste parmi les plus regardées. C’est sans aucun doute un spectacle qui a captivé le public, mais peut-être que vous ne saviez pas qu’il a une vraie histoire derrière.

Cette production se concentre sur le meurtre de Sara, dont le principal suspect est son frère, Álex Guzmán, qui passe 18 ans en prison. Après avoir gagné la liberté, Son objectif principal sera de découvrir qui était le vrai coupable et pourquoi ils ont souligné qu’il était seul responsable du crime..

Récemment, on a connu une histoire qui s’est produite dans la vraie vie et cela a fonctionné José Ignacio Valenzuela créer la série. Le scénariste vient d’une famille d’auteurs et dans une interview il a reconnu qu’un membre, plus précisément sa tante Ana Maria Güiraldes, lui a donné des conseils et il a su en profiter. Qu’est-ce qu’il vous a dit?

Les mots qui l’ont inspiré étaient: « Prêtez au protagoniste votre passé et vos conditions et cela ne deviendra pas incontrôlable parce que vous écrivez sur quelqu’un que vous connaissez ». De cette façon, l’influence de sa tante était un pilier important au moment de la rédaction Qui a tué Sara?, ainsi que d’autres histoires populaires comme Sherlock Holmes et classiques de Christie Agatha.

Valenzuela est un grand défenseur des droits LGBTQ + en tant qu’homme homosexuel et a fait face aux inégalités dans sa vie en raison de son orientation sexuelle. Compte tenu de cela, il est logique de développer des personnages comme Chema Lezcano (Eugenio Siller), qui dans la fiction, il est gay et ses parents ne le soutiennent pas et n’acceptent pas sa relation avec Lorenzo Rossi (Luis Roberto Guzmán).