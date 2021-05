« Qui a tué Sara? » La saison 3 aura-t-elle sur Netflix?

La deuxième saison de « Qui a tué Sara?», Une série créée par José Ignacio Valenzuela, n’est disponible sur Netflix que depuis le mercredi 19 mai 2021, mais les fans de fiction mexicaine et les utilisateurs de la plateforme réclament déjà un troisième opus.

Les premiers épisodes de la série avec Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller et Alejandro Nones raconte l’histoire d’Alex Guzmán, qui après 18 ans de prison, cherche à se venger des membres de la famille Lazcano, qui l’a incriminé dans le meurtre de sa sœur Sara pour préserver sa réputation.

Dans la deuxième tranche de « Qui a tué Sara?«Pour mener à bien sa vengeance, Alex devra plonger dans la sombre psyché de sa sœur et accepter le fait qu’il n’a jamais rencontré la vraie Sara. Alors y aura-t-il une troisième saison?

Bande-annonce de la saison 2 de « Who Killed Sara? »

« QUI A TUÉ SARA » AURA LA SAISON 3?

Jusqu’au moment Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série mexicaine créée par José Ignacio Valenzuela, mais apparemment dans le dernier chapitre de la deuxième saison, probablement l’histoire d’Alex, de sa sœur Sara et de la famille Lazcano.

Bien que le mystère de la mort de Sara soit résolu, un encore plus grand émerge impliquant un nouveau personnage. Quelque chose que sans aucun doute les créateurs ont prévu de laisser la voie préparée pour un nouveau lot d’épisodes.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle du géant du streaming, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réponse du public, et bien que ne partageant pas ces chiffres, ils peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Pendant ce temps, Leo Deluglio, qui joue Álex Guzmán dans sa jeunesse, a déclaré à Spoiler: «Les gens vont demander une troisième saison. L’écrivain devrait y repenser. Je connais l’histoire et je sais comment la série se termine dans la deuxième saison, j’en vois une difficile car il n’y aurait pas d’endroit où s’accrocher, tout est résolu, on sait qui a tué Sara. C’est le cycle que la série a dû accomplir, c’est pour ce qu’on a écrit et dire autre chose serait le forcer ».

« J’espère que nous avons l’opportunité de faire plus, mais voyons voir », a déclaré Cardona à PopSugar en avril. « Je me sens tellement béni et reconnaissant … Nous avons travaillé si dur toutes ces années pour essayer de faire quelque chose de local qui devienne mondial, et c’est ce qui nous est arrivé … J’espère que ce n’est que le début. »

Qu’arrivera-t-il à Alex dans une possible troisième saison de « Who Killed Sara »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE «QUI A TUÉ SARA» SERA-T-ELLE LANCÉE?

Oui Netflix renouveler « Qui a tué Sara?« Pour une troisième saison, les nouveaux épisodes sont plus susceptibles de sortir dans les derniers mois de 2021 ou même plus tôt, étant donné que le deuxième opus est sorti moins de deux mois après le premier.