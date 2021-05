«Qui a tué Sara? Eugenio Siller, qui est-il: profil, carrière, photos Instagram et tout sur l’acteur de «Who Killed Sara»

«Qui a tué Sara? suit Alex Guzmán, qui après avoir purgé 18 ans d’emprisonnement injuste, retrouve sa liberté et tente immédiatement de découvrir qui a vraiment assassiné sa sœur, il parvient finalement à identifier le véritable coupable, souhaitant ne jamais avoir cherché à se venger.

Netflix et sa série mexicaine «Qui a tué Sara?, a été publié en dernier 24 mars et que tout au long de ses dix épisodes, il a attiré l’attention du public, qui, après la fin du premier épisode, s’est terminé avec plus de doutes que de réponses.

La série met en vedette les acteurs Manolo Cardona, Ginés García Millán, Carolina Miranda, Claudia Ramírez, Alejandro Nones Oui Eugenio Siller, qui ont captivé leurs adeptes dès le premier chapitre par la caractérisation de chacun des personnages.

Surtout Eugenio Siller Il a été l’un des acteurs qui a le plus attiré l’attention pour ses scènes épicées de la série. Pour lui, de telles scènes n’étaient pas si faciles à faire mais peu à peu il s’y est habitué et le résultat a impressionné ses fans.

TOUT SUR EUGENIO SILLER, ACTEUR DANS «QUI A TUÉ SARA?»

Eugenio Siller aime étudier et apprendre tout ce qu’il peut. (Photo: Instagram)

Eugenio Siller Margain il est né le 5 avril 1981, est un acteur, chanteur et mannequin mexicain, frère de l’acteur et chanteur également Edmundo siller. Il est surtout connu pour avoir joué dans les romans populaires « Rebelle », « Code postal », « Au diable le beau », « Mon péché », « Aube », « Une femme de chambre à Manhattan », « Qui est qui? » Oui « Reine des coeurs ».

Eugenio Siller Il a commencé sa carrière en tant qu’acteur dans de multiples publicités, ainsi qu’en tant qu’acteur dans des comédies musicales et des productions théâtrales. Au 1998, Eugène il fait partie d’un groupe de chant appelé Klishé, avec son frère aîné, Mondeet deux amis. Ils ont ensuite formé un duo éponyme appelé Cannelle, ils ont ensuite eu une carrière de mannequin en Italie.

Eugenio Siller s’est intéressé à jouer dans 2005. Il est diplômé de CEA, une école de théâtre à Mexique. Au 2006, a joué un rôle important dans Rebelle, un feuilleton mexicain, jouant le rôle de Luciano. Il a ensuite été jeté dans la série à succès pour adolescents Code postal, jouant le rôle d’un aveugle nommé Rafael Rojas Alonso.

Son premier rôle principal est arrivé 2007, dans le hit telenovela « Au diable le beau », dans lequel il a joué Alejandro Belmonte, un garçon riche rebelle qui tombe amoureux du personnage de Allisson Lozz Milagros. Au 2009, Siller a joué dans le feuilleton « Mon péché » dans le rôle principal de Julian Huerta Almada, l’intérêt amoureux de Lucrecia Cordoba, joué par son ancien partenaire et ami de CEA, Maite Perroni.

Eugenio a commencé sa carrière très jeune et a même participé au Festival OTI. (Photo: Instagram)

novembre 2010 à mai 2011, a joué le rôle principal de Martin Lobos dans le feuilleton produit par Telemundo, aube. Il a joué dans le feuilleton « Une femme de chambre à Manhattan » de Telemundo Quoi Christopher Parker Salas avec Litzy et la telenovela diffusée entre 2011 Oui 2012. Il étoiles «Qui a tué Sara? De Netflix. Quoi Chema Lazcano 2021.

Eugenio Siller a été un acteur qui a donné de quoi parler au public, environ dans l’année 2019 Il y avait des rumeurs selon lesquelles ses photos de nu avaient été divulguées en ligne et avaient fait sensation parmi les fans qui tentaient d’obtenir les photos, mais plus tard, cela a été démenti, donc à ce jour, aucune image compromettante de l’acteur n’a encore été trouvée.

Il était membre d’un groupe appelé Klishé avec lequel il a remporté la reconnaissance de la révélation de l’année par le Heraldo de México. (Photo: Instagram)

Quant à sa vie amoureuse, Eugène Il a été assez réservé avec ses relations amoureuses, c’est comme ça depuis toujours et il a même été dit que l’acteur était gay, dans une interview, l’acteur a révélé qu’il voulait avoir des enfants et surtout qu’il voulait faire connaissance avec une femme qui est authentique avec qui je peux y parvenir.

On lui a attribué des relations avec certains personnages au milieu, mais à ce jour, rien n’a été prouvé, même avec Maite Perroni Il était lié avec amour par la publication d’une photo très affective mais tous deux ont communiqué aux médias que ce n’était pas vrai et qu’il n’y avait qu’une belle et étroite amitié entre eux.

PHOTOS D’EUGENIO SILLER

Il se décrit comme un homme tenace, qui va pour ce qu’il veut. (Photo: Instagram)

Eugenio a vécu en Italie où il s’est entouré de gens proches de la mode, il a donc aussi un goût pour la Couture. (Photo: Instagram)

La musique fait partie de sa vie et il aime vraiment les projets que Michael Bolton a réalisés. (Photo: Instagram)

Son frère, Edmundo Siller, est chanteur. (Photo: Instagram)

Il est né à Tampico, Tamaulipas, Mexique le 5 avril 1981. (Photo: Instagram)

À la télévision, sa première participation fut celle de Luciano Mendoza dans la telenovela Rebelde, l’une des plus célèbres d’Amérique latine. (Photo: Instagram)

Who Killed Sara?, C’est la production qui est vue par des millions de personnes. (Photo: Instagram)

C’est un athlète extrême, il aime courir, faire du VTT et pratiquer des sports nautiques. (Photo: Instagram)

Il s’est fait connaître aux États-Unis avec le rôle de Cristóbal Parker Salas dans Una maid à Manhattan, aux côtés de Litzy. (Photo: Instagram)