« Qui a tué Sara? »: Comment s’est passé le casting de Carolina Miranda

« Qui a tué Sara?«Est l’un des derniers succès de Netflix, qui a également apporté la reconnaissance à ses protagonistes, dont Manolo Cardona, Eugenio Siller, Ela Velden, Alejandro Nones et Carolina Miranda. Justement, cette dernière actrice a volé la série avec son interprétation d’Elisa Lazcano.

Dans une interview avec InStyle, l’interprète mexicaine connue pour son rôle de Vicenta Acero ‘La Coyote’, dans la série Telemundo, « Señora Acero », a donné quelques détails sur son personnage, son casting pour « Qui a tué Sara?”Et sa participation à la série de Netflix.

«Elisa est la plus jeune fille de la famille Lazcano et elle est allée en Espagne pour étudier une spécialité de neuropsychiatrie, elle en est revenue juste pour voir sa famille et la revoir, mais tout cela se passe avec Alex, où elle commence à se venger ensemble avec sa soeur à découvrir Qui a tué Sara?Elisa est donc un personnage qui commence à enquêter sur ce qui s’est réellement passé et ce qui se passe également avec sa famille et pourquoi ils l’accusent de meurtre », a-t-elle déclaré.

Elisa a approché Alex Guzmán avec l’intention de découvrir ses plans contre sa famille (Photo: Netflix)

CASTING DE CAROLINA MIRANDA POUR « QUI A TUÉ SARA? »

En ce qui concerne son casting, Carolina Miranda a avoué que le jour de son audition, elle était dans une course de presse.Elle a donc profité de l’heure du déjeuner pour assister à son interview et s’est excusée d’avoir été super soignée et maquillée.

«Je suis très reconnaissant que l’équipe m’ait fait confiance pour jouer ce personnage, pour jouer dans la série. Je me souviens parfaitement que ce jour-là j’étais dans une presse de l’autre série que nous faisions avec Claro Video et que j’avais des interviews à partir de 5h00 du matin, pouvez-vous imaginer, moi avec les extensions, le maquillage, la coiffure, la robe .. Tout à coup I Ils préviennent de ce casting et la seule fois que j’ai eue était à midi, à 2 heures de l’après-midi, je me suis échappé de tout avec la pression sur le dessus. Je me suis même excusé auprès du réalisateur, j’ai dit « Je viens toujours très naturellement aux castings, je suis au milieu d’une presse », je l’ai fait là-bas en 10 minutes « , a-t-il déclaré.

Il a également ajouté: «Environ, environ deux semaines plus tard, ils m’informent que je fais partie du casting et que je vais être le protagoniste de cette série, donc pour moi c’était une telle émotion que j’ai sursauté et crié parce que ça c’est quelque chose que j’avais beaucoup recherché dans ma carrière, c’est quelque chose de juste dont je veux faire partie: Netflix, la plate-forme numérique qui est actuellement à son apogée et qui a de grandes productions. J’étais encore plus heureux, car Roberto Stopello est en production, qui a cru en moi quand j’ai joué Señora Acero ».

Dans la même interview, il a révélé comment il avait décidé d’entrer dans le monde du théâtre. “Buscando fotos que nos piden para props en las series de cuando éramos chiquitos, le pedí algunas a mi mamá y encontré un recorte de un periódico de cuando tenía 14 años, participé en un concurso ya esa edad contesté que mi mayor sueño era ser modelo , chanteuse et actrice. Donc, apparemment, je l’avais clair depuis que j’étais enfant, mais tout s’est passé pendant que je grandissais. J’ai toujours aimé faire des spectacles et divertir les gens ».

«Tous les personnages que la vie me donne, chacun est un défi différent, avec des circonstances différentes pour lesquelles je suis très reconnaissant. J’aime tout ce qui me vient, celui-ci Netflix C’était un défi car je devais gérer un ton naturaliste, le langage cinématographique était très différent, c’est compliqué, ce n’est pas la même chose que faire un roman ou un film. Je cherche toujours quelque chose de plus grand que ce que j’ai fait la dernière fois », a-t-il déclaré à propos de son expérience jusqu’à présent.