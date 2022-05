« Qui a tué Sara », aura-t-il un spin-off sur César Lazcano ?

Même si Netflix a annoncé que le troisième saison de « Qui a tué Sara? » (« Qui a tué Sara ? » en anglais) serait le dernier de la série mexicaine à succès qui a été créée en mars 2021, certains fans se demandent s’il y a une chance que l’un des personnages principaux devienne le chef de file d’un spin-off.

L’histoire principale a été correctement clôturée et la plupart des mystères ont été résolus dans les derniers chapitres de la dernière saison, mais elle pourrait plonger dans l’histoire précédente de certains des protagonistes. Une option serait César Lazcano, joué par Gines García Millan.

Dans une interview accordée à Sensacine, l’acteur espagnol de 57 ans a évoqué cette possibilité et la fin de « Qui a tué Sara ?”, fiction créée par José Ignacio Valenzuela. « Lors du tournage de la deuxième saison, nous nous sommes dit qu’il fallait clôturer l’histoire avec une troisième, qui était la meilleure pour la série.« , il expliqua.

Jean Reno avec Ginés García Millán dans la troisième saison de « Who Killed Sara? » (Photo : Netflix)

CÉSAR LAZCANO SERA-T-IL LE PROTAGONISTE D’UN SPIN-OFF DE WHO KILLED SARA ?

Gines García Millan Il est clair que si un spin-off de «Qui a tué Sara ?« Le candidat idéal serait son personnage, César Lazcano. Cependant, il avoue qu’il n’est pas trop sûr d’accepter le projet.

« Bien sûr, César Lazcano mérite un spin-off, mais je ne sais pas si Ginés García Millán serait d’accord, c’en est un autre. Quand les choses vous laissent un bon souvenir, un bon goût dans la bouche, je pense que c’est normal de les laisser là. La vie continue, notre métier continue et c’est bien de le quitter et d’être reconnaissant pour le travail et nous verrons ce qui se passera», a-t-il indiqué.

Une préquelle dérivée de « Qui a tué Sara ?» pourrait présenter un jeune César Lazcano, avant de devenir un homme d’affaires important et de fonder une famille avec Marina Toledo, cela pourrait aussi montrer comment il a commencé ses affaires louches.

Pour l’instant, la dernière saison de la série mettant en vedette Manolo Cardon a donné une clôture appropriée à l’histoire de César Lazcano, le méchant des deux premiers versements.