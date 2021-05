Qui a tué Sara?: Andrés Baida raconte les détails de la série

Ni Bridgerton, ni Ciel rouge, le grand succès de Netflix en 2021 a été Qui a tué Sara. La série, qui suit la vie d’Álex Guzmán (Manolo Cardona) dans sa quête de vengeance pour le meurtre de sa sœur, a attrapé des milliers de personnes à travers le monde non seulement pour son intrigue, mais aussi pour sa facilité à combiner drame, action, suspense et même un peu de romance.

En fait, tel fut le succès de Qui a tué Sara que la plateforme de streaming n’a pas tardé à confirmer sa deuxième saison. Et, après moins de trois mois d’attente, les fans ont enfin pu profiter des nouveaux épisodes de cette fiction mexicaine qui, cette fois, sont centrés sur la véritable personnalité du protagoniste, incarné par Ximena Lamadrid.







De même, la deuxième édition de ce drame présente également les flashbacks bien connus entre le passé et le présent. À tel point que Lamadrid et le groupe de jeunes comédiens qui l’accompagnaient dans les premiers épisodes reprennent une fois de plus une grande pertinence, comme c’est le cas d’Andrés Baida.

Andrés Baida sur le tournage de Who Killed Sara avec Ximena Lamadrid et Leo Deluglio. Photo: (andresbaida)



L’acteur, qui incarne Rodolfo Lazcano dans la première édition, joue à nouveau le petit ami de Sara et, en exclusivité pour Spoiler, a révélé comment il s’était préparé pour Qui a tué Sara. « J’ai dû mémoriser mes textes en une heure et la vérité est que c’est très amusant, et pour l’un d’entre eux, cela l’attrape en quelque sorte pour apprendre des choses rapidement, mais même si j’étais nerveux. Là, vous m’avez vu dans le transport lire et essayer de les apprendre et le lendemain, ils m’ont marqué et ont dit: félicitations, vous êtes resté et j’ai été surpris: maintenant? Si rapide? Et le reste est de l’histoire», A-t-il assuré.

Même ainsi, au moment du casting, Baida ne savait pas qu’il allait devoir travailler main dans la main avec Alejandro Nones puisque, au début, il était un autre acteur qui allait jouer Rodolfo Lazcano quand il serait grand. « Ils m’ont prévenu que le garçon du présent les avait quittés, donc ils ne savaient pas ce qui n’allait pas avec moi, quelques semaines à peine après avoir commencé et là je ne sais pas s’ils ont trouvé quelqu’un de semblable à moi ou je ne sais pas ce que c’est était et on nous a donné ce avec Alejandro nous nous sommes vus ensemble dans un vestiaire et ils ont tous dit que nous sommes identiques, mais je ne l’ai jamais vu», A-t-il exprimé entre les rires.

Andrés Baida avec Alejandro Nones joue Rodolfo Lazcano. Photo: (Netflix)



C’est pourquoi, lors de la préparation du même personnage, Andrés et Nones étaient d’accord et, selon le premier, « c’était quelque chose de très cool». « Nous avons essayé de travailler un peu sur l’après la mort de Sara, c’est à ce moment-là qu’il a commencé à se transformer en ce personnage qu’est Rodolfo dans le présent et comment tout se passait.« A commenté le plus jeune interprète qui a également statué que la construction était »petit à petit».

Et, ce travail acharné qu’il a promu avec Nones pour Rodolfo se reflétait parfaitement dans la série, alors Andrés Baida a décidé de l’utiliser également pour la deuxième saison de Qui a tué Sara. « J’ai essayé de suivre la même ligne en ce qui concerne la façon dont les choses se passaient. J’ai essayé de voir comment il s’est transformé du passé au présent»Dit-il à Spoiler. Bien qu’à cette occasion, il n’ait pas travaillé main dans la main avec son coerciteur, mais plutôt «c’était le travail de chacun».

De plus, tel était le plaisir que le également protagoniste de Contrôle Z que, pour lui, un Spin Off Rodolfo serait un plaisir puisque “voir un peu de ce qui est arrivé à sa vie après Sara serait très intéressant« . Cependant, cette envie est due au fait que le même interprète voit peu de chance d’une troisième saison de Qui a tué Sara: « Beaucoup de choses sont déjà fermées dans cette seconde, car il est très difficile d’en voir une troisième. Je veux dire, nous sommes tous plus qu’heureux d’apparaître dans un, mais l’histoire se termine dans celui-ci et je dis déjà, si le public en demande beaucoup oui», A-t-il souligné.







Comme Leo Deluglio l’a annoncé à l’époque, également en exclusivité pour Spoiler, la deuxième saison de Qui a tué Sara révèle qui est l’assassin de Sara. Par conséquent, jusqu’à ce qu’il soit confirmé s’il y aura une nouvelle édition, Andrés Baida continue avec d’autres travaux, tels que Contrôle Z. « J’espère qu’il arrivera bientôt, nous sommes très excités. Une bonne deuxième saison arrive« , Il a assuré, bien que plus tard il a fermé: »D’ici à août, je suis en vacances. J’aime toujours être actif, la vérité est que je n’aime pas rester immobile, pour moi je ne m’arrête pas avant mes 50 ans, mais il y a des moments où une semaine ou une nuit de repos est toujours reconnaissante».