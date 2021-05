Qui a tué Sara: Alejandro Nones quitte Rodolfo Lazcano pour un nouveau projet

Le 19 mai Qui a tué Sara C’était une fois de plus la rage de Netflix avec la première de sa deuxième saison. Depuis que la série, qui suit la vie d’Álex Guzmán (Manolo Cardona) dans sa quête de vengeance pour le meurtre de sa jeune sœur, est arrivée sur la plateforme de streaming, elle a recueilli des chiffres impressionnants tant au Mexique que dans le monde.







C’est que, Qui a tué Sara Il englobe non seulement le mystère et le drame, mais aussi l’action, les poursuites et même une incursion dans un monde peu exploré: la schizophrénie. À tel point que tous les membres de la distribution, après avoir démontré leurs talents d’acteur, ont été catapultés à une renommée internationale, en particulier certains comme Manolo Cardona et Alejandro Nones.

Dans le cas du premier, il incarne le protagoniste, Álex Guzmán et, pour sa part, Nones est celui qui a donné vie à Rodolfo Lazcano dans le présent. En fait, Alejandro, en plus d’avoir parcouru le monde depuis l’inclusion de Le pilote au catalogue Netflix, il le fait désormais également grâce au nouveau succès du géant du streaming.

Cependant, l’acteur vénézuélien a déjà un nouveau projet et l’a annoncé via les réseaux sociaux. Le 29 avril et, il y a quelques heures à peine, il a publié deux photographies dans lesquelles on le voit habillé en cow-boy et, la seule chose qu’il écrit à ce sujet est « ce qui vient».

C’est pourquoi, pour le moment, on ne sait pas s’il s’agit d’une série ou d’un film et s’il fera partie d’une plate-forme de streaming. Bien sûr, il y a quelque chose de sûr: le soumis Rodolfo Lazcano de Qui a tué Sara et le jaloux et manipulateur Óscar Lucio de Le pilote ils sont déjà en retard.