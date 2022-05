Qui a tué Sara 3 : à quoi ressemblera le personnage de Jean Reno

Netflix

Qui a tué Sara ? s’apprête à sortir sa troisième fournée d’épisodes avec une surprise toute particulière : un personnage aux commandes du Français Jean Reno.

Qui a tué Sara ? est une série d’origine mexicaine que vous pouvez apprécier dans Netflix et il rencontre un grand succès, alors si vous lisez ces lignes vous êtes peut-être déjà fan du programme. L’histoire suit Alex qui a été accusé du meurtre de sa sœur Sara et a payé cher ce fait avec 18 ans de prison. Alors qu’il révèle la psyché sombre de sa sœur, il découvre finalement qu’il n’a jamais vraiment connu Sara. Première imminente de la troisième saison!

Le spectacle est l’un des grands succès de Netflix, avec plus de 55 millions de foyers d’audience au cours de ses 4 premières semaines, atteignant d’être dans le Top 10 du géant du streaming dans 87 pays dont les États-Unis, Le prochain lot d’épisodes, naturellement, est attendu par des millions de téléspectateurs qui veulent pour révéler les mystères de la mort de Sara. En ce sens, un nouveau personnage fera ses débuts dans la série.

Jean Reno arrive à Qui a tué Sara ?

L’acteur qui personnifie le nouveau venu n’est autre que jean renneune figure de calibre international pour faire partie de cette série mexicaine qui bat des records d’audience pour Netflix. Y aura-t-il des problèmes de langue? Calmez-vous, l’interprète français manie la langue espagnole comme il l’a déjà démontré dans de nombreuses interviews et à diverses occasions qui l’exigeaient.

A l’occasion de l’arrivée de jean renne un Qui a tué Sara ? 3 Netflix a profité de ses réseaux sociaux où l’on peut voir l’acteur en même temps que la voix off de Manolo Cardon jouant son personnage en remarquant que Sara a été assassinée et rien de tout cela « c’était une erreur ». La recherche inlassable de réponses se poursuivra dans cette nouvelle saison qui met en scène le mystérieux personnage aux commandes de l’acteur français.

jean renne a brillé dans des films comme L’assassin parfait, Godzilla, Da Vinci Code et la franchise La panthère Rose. Dernièrement, on peut le voir dans la comédie espagnole de Netflix 4 canettesoù il a été réalisé par Gerardo Olivares, et aussi pour le géant du streaming sur la bande 5 Sangsdu cinéaste emblématique Spike Leequi a été répertorié par Rotten Tomatoes comme un film « urgent et choquant » en plus d’avoir un « énergie féroce et ambition ».

