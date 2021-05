Qui a tué Sara 2: tous les détails de la série

L’attente est terminée et les fans l’ont très clair. Demain 19 mai, la deuxième saison de Qui a tué Sara, le grand succès de Netflix pour cette 2021, avec laquelle ils ont réussi à positionner le Mexique en haute estime devant le monde cinématographique et, à leur tour, englober le drame, le mystère, les meurtres et même un peu de romance.

La première partie de Qui a tué Sara est venu sur la plate-forme pour être la série la plus regardée au monde, puisqu’elle est restée plusieurs semaines, c’est pourquoi Netflix n’a pas tardé à confirmer la deuxième saison. Cette fiction, qui tourne autour de l’inconnu de la mort fatidique de Sara (Ximena Lamadrid), prendra un virage pour les nouveaux chapitres, qui se concentreront désormais sur la vraie personnalité du protagoniste.







« Cette saison résoudra de nombreuses questions que le public a”, Snappé Manolo Cardona, l’interprète d’Álex Guzmán, à l’époque. Bien que, à son tour, la recherche de la vérité commencera également pour un nouveau corps qui apparaîtra dans le patio d’Álex, un fait qui pourrait le faire retourner en prison et, en plus, ce sera le début d’un nouvel épisode plus sombre que celui-ci. précédent.

Que devez-vous savoir avant de regarder la saison 2?

Le nouveau rôle d’Álex Guzmán:

Dans la première saison, quand Álex (Manolo Cardona) est libéré, un personnage extrêmement fort apparaît et totalement disposé à ouvrir une enquête sur ce qui est arrivé à sa sœur. Et, dans cette édition, quelque chose de très similaire se produira, mais avec une nouvelle orientation.

Manolo Cardona comme Álex Guzmán. Photo: (Netflix)



Après avoir remarqué que Sara n’était pas celle qu’elle pensait être, elle doit maintenant non seulement découvrir qui a tué sa sœur, mais aussi ce qui s’est passé avant le meurtre et dont le corps a été retrouvé dans sa cour.

Qui sont les suspects du meurtre:

Mariana Lazcano: Elle est la première suspecte puisque, dans la première saison, on découvre que c’est elle qui a demandé à Elroy de manipuler les cordes de parachute.

Elroy: C’est lui qui manipule le parachute, ou c’est ce que son patron lui demande car on ne sait toujours pas si c’est lui qui l’a fait.

César Lazcano: On présume qu’il pourrait être l’auteur intellectuel du crime. Il avait de nombreuses raisons pour tuer Sara, en particulier le fait qu’il attendait un enfant de lui.

Sergio: Au cours de la première saison, Sara découvre que Sergio, le bras droit de Cesar, était un meurtrier et voulait le dénoncer. Raison suffisante pour essayer de mettre fin à la vie du protagoniste.

Chema: Sara découvre que Chema est amoureuse de son frère, Alex et le menace de lui dire la vérité, ce qui exaspère complètement le plus jeune des Lazcano. De plus, lorsque le couteau avec lequel les cordes de parachute ont été manipulées est montré, c’est le même que celui qu’Alex a donné à Chema le jour de son anniversaire.

Marifer: Elle est la meilleure amie de Sara, mais dans le dernier chapitre, on découvre qu’avant le meurtre, les deux se sont battus très durement. En outre, la première saison et la bande-annonce du deuxième montrent qu’elle pourrait être Diana la chasseresse.

Visages connus et nouveaux ajouts:

La première saison a été marquée par la participation de jeunes: Leo Deluglio, Andrés Baida, Ximena Lamadrid et Polo Morín, qui ont donné vie aux protagonistes dans le passé. Et, en plus, Manolo Cardona, Alejandro Nones, Eugenio Siller, Ginés García Millán, Claudia Ramírez et Carolina Miranda seront à nouveau présents.

Cependant, le casting principal sera également rejoint par Daniel Giménez Cacho, Antonio de la Vega et Matías Novoa. On ne sait toujours pas quelle sera sa participation, mais apparemment dans la bande-annonce, Cacho sera celui qui a traité Sara dans un centre de santé mentale.

Chema et Lorenzo se donnent à nouveau une chance?

Ce n’est pas encore confirmé, mais apparemment, dans cette édition, Chema et Lorenzo sont plus séparés que jamais. Au cours de la première saison, ils ont fini par se séparer en raison de la discrimination dont ils souffrent de la famille Lazcano.

Chema et Lorenzo. Photo: (Netflix)



Y aura-t-il une troisième saison?

Il y a quelques semaines, Leo Deluglio a révélé en exclusivité pour Spoiler que Qui a tué Sara il n’y aura pas de troisième saison. « Je connais l’histoire et je sais comment la série se termine, j’en vois une difficile ensuite car il n’y aurait pas d’endroit où s’accrocher, tout est résolu, on sait qui a tué Sara« , Il a dit.