« Qui a tué Sara 2? » Quand la saison 2 sortira-t-elle sur Netflix?

La première saison de « Qui a tué Sara?»Créée le 24 mars 2021 sur Netflix, mais en raison des questions laissées par la fin et de l’aperçu qu’elle a fourni, les utilisateurs attendent avec impatience le deuxième volet de la série mexicaine créée par José Ignacio Valenzuela.

La fiction mettant en vedette Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller et Alejandro Nones, suit Alex Guzmán, qui après avoir purgé 18 ans d’emprisonnement injuste, retrouve sa liberté et cherche à découvrir qui a vraiment assassiné sa sœur et pourquoi le La famille Lazcano lui a reproché le crime.

Son enquête le mène sur un chemin beaucoup plus dangereux qu’il ne l’imaginait et quand il identifie enfin le vrai coupable, les choses ne sont pas comme il l’imaginait et un cahier caché dans le mur révèle une Sara complètement différente.

L’enquête d’Alex prendra un tour dans la deuxième saison de « Who Killed Sara? » (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «QUI A TUÉ SARA» SERA-T-ELLE LIBÉRÉE?

La deuxième saison de « Qui a tué Sara?« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming en 2022.

Bien que considérant que les chapitres suivants, au moins la plupart, sont déjà filmés, il est possible que le deuxième volet de la série qui a la direction de David Ruiz et Bernardo de la Rosa, et le travail de production d’Alexis Fridman, Juan Uruchurtu et José Ignacio Valenzuela, ouvre fin 2021.

Sinon, la deuxième saison de « Qui a tué Sara?Il n’arrivera que dans la première moitié de l’année prochaine.

Elisa a confronté son père et a nié sa famille et ses horribles secrets (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 2 DE «QUI A TUÉ SARA»?

Vers la fin, Alex trouve un cahier avec des notes et des dessins écrits par Sara qui ne correspondent pas à l’image qu’elle a projetée; Elisa confronte son père à propos du bordel dans son sous-sol et Mariana sourit alors qu’Elroy meurt en emportant ses secrets dans la tombe.

Enfin, la chute de Sara est montrée, le faux appel de Mariana à l’hôpital, et actuellement, Alex appelle Elisa pour lui dire que rien n’est comme elle le pensait et trouve un squelette enterré dans sa cour.

Cette scène est suivie d’un aperçu de la deuxième saison de « Qui a tué Sara?« , Où Alex dit qu’il a besoin de savoir qui était vraiment sa sœur, alors que sa meilleure amie indique que les choses entre eux ne se sont pas très bien terminées.

De plus, Chema semble embrasser la femme qui lui a prêté le ventre pour que lui et Lorenzo puissent avoir un enfant. Lorenzo a décidé de partir après une dispute, mais est-ce vraiment la fin de leur relation?

Que cherche Marifer et pourquoi se cache-t-elle derrière le pseudonyme Diana la chasseresse? Qui était vraiment Sara? Quel corps Alex a-t-il trouvé dans son jardin? César et Mariana sont-ils au courant de ses plans pour achever Sara? Oui Qui a tué Sara?