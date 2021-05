«Qui a tué Sara? 2: ce qui s’est passé à la fin et qu’est-ce que cela signifie pour la saison 3

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après avoir trouvé un cahier qui révélait la vraie personnalité de sa sœur et d’un cadavre dans l’arrière-cour de sa maison, dans la deuxième saison de « Qui a tué Sara?», Álex est laissé dans les limbes entre la liberté et la prison. Pour l’aider, Elisa engage Lorenzo comme son avocat.

Dans l’intention d’obtenir des réponses, Alex (Manolo Cardona) rend visite à un psychiatre qui a soigné sa sœur et découvre peu à peu plusieurs secrets. Sara souffrait de schizophrénie, une maladie héritée de son père, un homme qui avait abusé de sa mère. En plus de l’automutilation, vous avez blessé plusieurs personnes, est-ce que l’une d’entre elles vous a tué pour vous venger?

Grâce à flashbakcs, la deuxième saison de « Qui a tué Sara?»Révèle que Sara a rendu visite à son père, Abel Martínez, à l’hôpital psychiatrique et avait l’intention de l’aider à s’échapper, Elroy n’a pas coupé les cordons de parachute et Sara vendait de la drogue pour Nicandro.

L’une des attaques d’Álex contre César affecte Elisa, qui décide de retourner en Espagne pour poursuivre ses études. Pendant ce temps, Mariana assassine Elroy, les autorités ouvrent une enquête contre le patriarche Lazcano, qui s’échappe, mais dénonce d’abord Sergio pour le meurtre de plusieurs femmes du casino.

Bande-annonce de la saison 2 de « Who Killed Sara? »

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE LA SAISON 2 DE QUI A TUÉ SARA?

Six mois plus tard, Sergio s’échappe de prison, Chema et Lorenzo restent séparés après la mort de l’ex-petit ami de Clara, Mariana prévoit de rester avec le fils de Sofia et Elisa revient d’Europe, mais peu de temps après son arrivée, elle est kidnappée par le principal ennemi de César.

Désespéré de récupérer sa fille, César se présente chez Álex pour le supplier d’aider Elisa et lorsque la police se présente, Lazcano quitte la maison, se place devant eux et se tire une balle dans la tête.

Alors qu’un détective se présente au bureau de Lorenzo pour l’interroger sur Moncho, Marifer raconte à Nicandro son plan pour se venger des Lazcanos pour la disparition de sa mère, et le frère de l’ex-petit ami de Clara assassine Lorenzo.

Alex se concentre sur la recherche d’Elisa, mais lorsqu’il trouve où elle se trouve, César apparaît et révèle qu’il a simulé sa mort pour tromper Sergio. Ils sauvent tous les deux la jeune femme et le patriarche de la famille Lazcano lui dit que le corps qu’il a trouvé dans sa cour appartient à Abel Martínez, le père de Sara qui essayait de la tuer.

Dans le dernier épisode de la deuxième saison de « Qui a tué Sara?», Alex et Nicandro découvrent une vidéo où Abel Martínez, père de Marifer et Sara, menace de tuer cette dernière comme il l’a fait avec la mère de la première.

Finalement, il est révélé que c’est Marifer qui a coupé les cordes du parachute de Sara. Se sentant coupable de la mort de sa sœur, elle rentre chez elle, où Mariana attend qu’elle discute de son plan avec Clara. La situation devient incontrôlable et se termine par le meurtre de sa sœur cadette par Marifer.

Chema avoue le crime de Moncho et se blâme pour le meurtre d’Abel pour payer sa dette envers Alex. Elisa met le feu au casino, mais avant qu’elle ne soit enterrée, Alex semble la sauver. Marifer arrive également sur place, qui meurt apparemment.

C’est Marifer qui a coupé les cordes du parachute de Sara (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «QUI A TUÉ SARA 2» POUR LA SAISON 3?

La deuxième saison de « Qui a tué Sara?”Laisse plusieurs questions auxquelles il faudra sans aucun doute répondre dans une troisième tranche, bien que pour le moment, Netflix n’a rien confirmé à ce sujet.

Alex est déclaré innocent, tandis que Chema demande une réduction de peine et soutient qu’il a tué Moncho en défense, mais concernant le meurtre d’Abel Martínez, Elisa souligne qu’il n’y a qu’une seule personne qui peut les aider, César Lazcano, mais il est « mort . » Le père de Rodolfo reviendra-t-il pour sauver son fils de la prison?

Apparemment non, car il est dans un élégant manoir sur une île privée. Tout en buvant et en faisant des paris, il dit à une femme qui a vécu de nombreuses vies et qu’elle n’a besoin que d’avoir un fils et de l’appeler Alex.

Enfin, Nincandro passe en revue certains dossiers du Dr Alanis, le médecin de Sara Guzman. Les documents se lisent: «premier patient du projet». Il appelle le médecin et lui dit qu’il lui a envoyé l’argent pour ne pas lui avoir dit la vérité Alex. Il est dans son intérêt que tout le monde pense que Marifer est la coupable, car «personne ne peut savoir que nous l’avons fait».

Que signifient ces mots? Que cache Nicandro? Qu’est-ce que le médecin et son père ont à voir avec cela? Comment Sara est-elle vraiment morte? Apparemment, dans certains flashbacks, la sœur d’Alex a été soumise à une thérapie par électrochocs.