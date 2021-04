Qui a remporté la saison 19 de Hell’s Kitchen?

Le 7 janvier 2021, Fox a créé la dix-neuvième saison de la série télévisée de télé-réalité compétitive américaine Hell’s Kitchen (officiellement connue sous le nom de Hell’s Kitchen: Las Vegas). Gordon Ramsay est de retour en tant qu’hôte et chef exécutif. Il y a 18 nouveaux concurrents cette saison. Pour la première fois, le gagnant de la saison sera embauché comme chef cuisinier au restaurant Hell’s Kitchen de Gordon Ramsay à Lake Tahoe.

Dans Hell’s Kitchen, une série de télé-réalité animée par le chef de renommée mondiale Gordon Ramsay, les jeunes chefs en herbe sont mis à l’épreuve ultime. Chacun de ces chefs aspire à la gloire et à la richesse, mais nombre de leurs fantasmes se transforment rapidement en cauchemars. Le chef Ramsay attend la perfection et les défis sont plus difficiles que les concurrents ne pourraient l’imaginer.

Ils sont répartis en deux équipes et doivent s’affronter en cuisine pour donner leurs meilleurs résultats. S’ils réussissent, ils seront richement récompensés avec tout, des vacances de luxe à une croisière sur le yacht privé de Ramsay. Ceux qui n’excellent pas sont soumis à des châtiments humiliants.

À la fin de chaque épisode, le chef de l’équipe perdante qui, selon Ramsay, a donné la meilleure performance, est choisi pour choisir deux chefs de sa propre équipe à éliminer. Ils doivent ensuite expliquer pourquoi ils choisissent cette option particulière. Bien que l’un de ces deux chefs puisse être éliminé, Ramsay n’a aucune obligation de choisir entre eux et il a un contrôle total sur qui est renvoyé chez lui.

Les candidats sont mis à l’épreuve de toutes les manières possibles, des compétences organisationnelles aux compétences culinaires, des chefs de Waffle House aux chefs exécutifs. Les défis traditionnels comprennent un examen du palais pour tous et des occasions spéciales, y compris les anniversaires et les mariages. Les chefs, quant à eux, doivent toujours être sur leurs gardes car ils ne savent jamais quand ils seront surpris.

Kori Sutton est un concurrent de Hell’s Kitchen qui figurera dans la saison 19 de l’émission. Elle a été déclarée gagnante de la saison et a reçu le titre de chef cuisinier au Hell’s Kitchen Lake Tahoe de Gordon Ramsay.

La première saison de Hell’s Kitchen est maintenant disponible sur DVD dans les magasins à travers les États-Unis. Le DVD est décrit comme «brut et non censuré», avec des extras comprenant des interviews avec les acteurs et l’équipe et une visite du plateau de Hell’s Kitchen. Si vous aimez Hell’s Kitchen, vous aimerez peut-être Kitchen Nightmares, ainsi que Ramsay’s Kitchen Nightmares, tous disponibles sur BBC America aux États-Unis.

