Découvrez qui a remporté la médaille d’or à MasterChef Argentine ce mercredi 14 juin 2023.



Qui a remporté la médaille d’or au MasterChef 2023 ce mercredi 14 juin

Daniela Kompel et Aquiles González Sviatschi ils ont gardé les médailles au profit du mercredi de la 12ème semaine de MasterChef Argentine 2023qui était dédié à la biscuits. Découvrez qui a pris celui d’or.

Le jury a donné la médaille d’or à Daniela et l’argent à Achille, et tous deux sont passés à la semaine suivante de compétition. Il tablier noirEn attendant, c’était pour Rodrigue.

QUI A REMPORTÉ DES MÉDAILLES À MASTERCHEF ARGENTINA 2023 :

Semaine 1 : Candelaria (Or) et Rodrigo (Argent)

Semaine 2 : Rodrigo (Or) et Antonio (Argent)

Semaine 3 : Delfina (Or) et Agustín (Argent)

Semaine 4 : Daniela (Or) et Estefanía (Argent)

Semaine 5 : Silvana (Or) et Rodrigo (Argent)

Semaine 6 : Rodolfo (Or) et Estefanía (Argent)

Semaine 7 : Candelaria (Or) et Antonio (Argent)

Semaine 8 : Candelaria (Or) et María Sol (Argent)

Semaine 9 : Il n’y a pas eu de médailles pour le repêchage.

Semaine 10 : Estefanía (Or) et María Sol (Argent)

Semaine 11 : María Sol (Or) et Silvana (Argent)

Semaine 12 : Daniela (Or) et Achille (Argent)

