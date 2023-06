Qui a quitté MasterChef Argentina ce dimanche 18 juin ?

France Attelage Barres de toit Citroën Berlingo Utilitaire (07/08-06/18) Thule SlideBar Alu

Pack complet pour Citroën Berlingo Utilitaire de Juillet 2008 à Juin 2018, avec barres longitudinales ouvertes. Le pack contient : - 2 barres de toit Thule SlideBar 144 cm - 4 pieds de toit Thule Evo Raised Rail.Toit avec barres longitudinales ouvertes : Un espace se trouve entre le toit du véhicule et les barres longitudinales. Les pieds et barres de toit viennent enserrer ces barres longitudinales.Exemple de toit avec barres longitudinales ouvertes : Thule est le spécialiste du matériel de transport. La société suédoise est le leader du marché dans le domaine des barres de toit, coffres de toit et autres accessoires pour systèmes de portage auto. France Attelage vous offre une large gamme de la marque Thule et vous propose les meilleurs prix tout au long de l'année.