Qui a la valeur nette la plus élevée?

Khloé Kardashian et Lamar Odom étaient tous deux célèbres au moment de leur rencontre en 2009. Cependant, leur renommée a atteint de nouveaux sommets lorsqu’ils se sont mariés en septembre après s’être connus pendant un mois. La relation du couple s’est poursuivie L’incroyable famille Kardashian et Khloé et Lamar, et le couple a également fait plusieurs entreprises commerciales ensemble. Malheureusement, Kardashian et Odom se sont séparés et ont divorcé en 2016.

Lamar Odom et Khloe Kardashian | Allen Berezovsky / WireImage

Depuis leur scission, Kardashian et Odom sont restés aux yeux du public et ont accumulé de lourds salaires. Alors, quel membre de l’ancien couple puissant a une valeur nette plus élevée?

La carrière de Khloé Kardashian

Les téléspectateurs ont rencontré Kardashian et sa famille pour la première fois en 2007 lors du premier épisode de L’incroyable famille Kardashian. À l’époque, Kardashian et ses sœurs, Kim et Kourtney, tenaient un magasin à Calabasas appelé Dash. Cependant, la vie de Kardashian a rapidement changé une fois KUWTK a gagné en popularité.

En plus de collaborer avec sa famille sur KUWTK et plusieurs autres retombées, Kardashian s’est concentrée elle-même sur les entreprises médiatiques et mode. La mère d’un enfant a publié un livre en 2015, Strong semble mieux nu, dans lequel elle a discuté de sa perte de poids et de son acceptation corporelle. Kardashian a sorti sa ligne de denim, Good American, l’année suivante. De plus, Kardashian a lancé plusieurs émissions en dehors du KUWTK domaine, Kocktails avec Khloé et Revenge Body avec Khloé Kardashian. Selon Newsweek, Kardashian gagne également 250000 € par publication Instagram sponsorisée.

La carrière de Lamar Odom

Avant son mariage avec Kardashian, le public connaissait surtout Odom comme l’une des stars les plus brillantes de la NBA. En 1999, Odom a commencé sa carrière de basket-ball professionnel lorsque les LA Clippers l’ont sélectionné dans le repêchage de la NBA. Odom s’est ensuite rendu au Miami Heat en 2003-2004 et a joué aux côtés de Dwyane Wade. Après avoir joué pour Miami Heat, Odom a décroché une place sur les LA Lakers. Odom a eu une course impressionnante avec les Lakers, remportant un sixième homme de l’année. Pendant ce temps, Odom a également gagné un salaire de Khloé et Lamar. Odom et Kardashian ont également lancé deux parfums, Unbreakable Bond et Unbreakable Love, en 2011.

Après sa course stellaire avec les Lakers, Odom est allé aux Mavericks de Dallas de 2011 à 2012, suivi d’une autre saison avec les Clippers. Malheureusement, au moment où Odom a signé avec les Knicks de New York, sa carrière a décliné en raison de ses difficultés personnelles. En 2015, Odom est tombé dans le coma alors qu’il fréquentait The Love Ranch au Nevada. Bien qu’il se soit remis de son coma, Odom n’a pas joué pour la NBA depuis qu’il a quitté les Knicks en 2014.

En mai 2019, Odom a publié un mémoire révélateur sur sa vie et sa carrière, De l’obscurité à la lumière. Le livre traitait de la montée en puissance d’Odom, ainsi que de son mariage avec Kardashian. Un mois plus tard, Ténèbres à Light est devenu un best-seller du New York Times.

La valeur nette de Khloé Kardashian et Lamar Odom

Selon Celebrity Net Worth, Kardashian a surpassé financièrement son ex-mari. La star de télé-réalité a une valeur nette de 50 millions de dollars au total. Elle gagnerait également un salaire de 15 millions de dollars. Quant à Odom, l’athlète a une valeur nette déclarée de 30 millions de dollars, par Celebrity Net Worth. De plus, le salaire d’Odom est estimé à 8,2 millions de dollars.