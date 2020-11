Qui a installé ce mystérieux monolithe de métal dans le désert de l’Utah? (Ce ne sont pas des extraterrestres.)

Qui a intégré un grand monolithe métallique dans le désert reculé de l’Utah?

Les responsables de la faune de l’État se grattent la tête après découvrir une installation bizarre de 10 pieds de haut (3 mètres) à Red Rock Country dans le sud-est de l’Utah. Le rectangle argenté brillant se trouve au centre de l’impasse de l’un des nombreux ravins rocheux peu profonds qui parcourent cette région désertique. Sa découverte a donné l’impression aux responsables de la faune d’avoir été jetés dans un épisode de “Ancient Aliens”.

“OK, les explorateurs intrépides descendent pour enquêter sur la forme de vie extraterrestre”, rit-on en prenant une vidéo de ses compagnons en randonnée jusqu’au monolithe le 18 novembre.

Le monolithe n’a rien fait de mystique immédiatement, bien que les responsables aient noté avec surprise que quelqu’un avait pris la peine de couper dans le dur Terre pour installer le monument. Il n’y avait aucune indication de qui avait quitté le monolithe, selon le ministère de la Sécurité publique de l’Utah.

Un biologiste du bureau aéronautique du département de la sécurité publique de l’Utah a été le premier à repérer l’étrange structure. Une petite équipe du bureau volait au-dessus du désert rouge en comptant les mouflons d’Amérique quand il remarqua quelque chose de brillant.

Le ministère de la Sécurité publique garde la confidentialité de l’emplacement du monument. (Crédit d’image: Département de la sécurité publique de l’Utah)

«Il était comme, ‘Whoa, whoa, whoa, tournez-vous, tournez-vous! Téléviseur KSL , “Et je me suis dit” Quoi. ” Et il est comme: ‘Il y a cette chose là-bas – nous devons aller la regarder!’ “

L’équipe a atterri à proximité et est allée enquêter, spéculant follement et plaisantant que si quelqu’un disparaissait, les autres devraient courir pour cela. Une enquête plus approfondie n’a révélé qu’un rectangle de métal mesurant entre 3 et 3,6 m de haut.

«Je suppose que c’est un artiste de la nouvelle vague ou quelque chose comme ça ou, vous savez, quelqu’un qui était un grand fan (2001: A Space Odyssey)», a déclaré Hutchings à KSL TV.

Le monolithe en 2001: A Space Odyssey est un rectangle mystérieux qui semble déclencher de rapides sauts évolutifs ou sociétaux dans l’histoire humaine. Il faut dire, cependant, que les monolithes des romans d’Arthur C. Clarke qui ont inspiré le film ont toujours des dimensions dans un rapport de 1: 4: 9, ce qui ne semble pas vrai pour le monolithe de l’Utah (sa largeur et sa profondeur apparaissent être de la même longueur). Et le monolithe du film est de couleur sombre et non réfléchissant. Si quelqu’un s’est inspiré de «2001: A Space Odyssey» pour planter le monument, il l’a fait avec une attention minimale aux détails.

“C’est la chose la plus étrange que j’ai rencontrée là-bas au cours de toutes mes années de vol”, a déclaré Hutchings.

Le ministère de la Sécurité publique maintient l’emplacement du monument confidentiel, par crainte que les gens qui vont le chercher ne se retrouvent bloqués dans un endroit éloigné et doivent être sauvés. Il n’y a cependant pas d’arrêt d’Internet; nombreuses Reddit fils consacrés au monument prétendent avoir déjà restreint un emplacement de recherche. Toute la région est isolée et a très peu de routes, ce qui soulève des questions sur la façon dont celui qui a installé le monument l’a fait pénétrer dans le canyon. Sur les photographies publiées par le ministère de la Sécurité publique, le monolithe semble être fait de feuilles de métal maintenues ensemble par des vis, ce qui suggère qu’il pourrait être assez léger.

Selon le ministère de la Sécurité publique, le Bureau de la gestion des terres déterminera si une enquête plus approfondie est nécessaire.

Les environnements désertiques ont toujours attiré des artistes étrangers, tels que Frank Van Zant , qui a construit une auberge et une maison à partir de matériaux de rebut dans le désert du Nevada, ou Leonard Knight, dont “ Montagne du salut “Le sud-est de Los Angeles a été présenté dans le film” Into the Wild “. Mais le gouvernement fédéral regarde mal les projets réalisés sans autorisation.

«Il est illégal d’installer des structures ou des œuvres d’art sans autorisation sur des terres publiques gérées par le gouvernement fédéral, quelle que soit la planète d’où vous venez», a indiqué le DPS sur son site Web.

