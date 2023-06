Qui a été éliminé de Survivor Mexico 2023 le vendredi 23 juin ?

SAMSUNG Smartphone SAMSUNG Galaxy A23 5G 128 Go Bleu

Marque SAMSUNG Modèle Galaxy A23 5G Système d'exploitation Android 12 Année de commercialisation 2023 Surcouche Oui Résolution écran 2408 x 1080 FullHD+ Technologie de l'écran IPS - 120Hz Taille écran 6,6" Taille écran en cm 16,76 cm Processeur Snapdragon 695 5G (6 nm) Type de processeur 2,2 Ghz Octo-Core Mémoire (RAM) 4 Go Stockage interne 128 Go Extension Extensible via port MicroSD jusqu'à 1To Compatibilité opérateurs Tout opérateur Réseau 5G Carte SIM Dual SIM (2x nano) Compatibilité GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo WiFi WiFi a/b/g/n/ac Bluetooth Bluetooth 5.1 NFC Oui Autonomie NC Capacité de la batterie (mAh) 5 000 Charge rapide 25W Charge induction Non Caméra arrière (Mpixels) 50+5+2+2MP/1080p 30fps Caméra frontale (Mpixels) 8MP Radio FM Non Connectiques USB-C Jack 3.5 mm Oui Boitier Verre & Plastique Résistance Non Coloris Bleu Livré avec Cable USB Type C/C Dimensions produit H 16,45 cm x L 7,65 cm x P 0,88 cm Dimensions colis H 3 cm x L 8 cm x P 17 cm Poids 197g Poids brut 0,3 kg Catégorie mobile Neuf DAS Tête (W/kg) 1,492 DAS tronc (W/kg) 1,251 DAS Membres (W/kg) 2,84 DAS texte réglementaire Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. Indice de réparabilité 8.1 Code article 980097