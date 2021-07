Qui a découvert les comédiens de La Casa de Papel et Elite ?

Ces derniers temps, le service de streaming Netflix opté pour des productions espagnoles et grâce à cela nous avons rencontré Le vol d’argent, bien qu’il ait acquis les droits dans la deuxième saison, et Élite, série née après le succès du programme créé par Álex Pina. En plus de nous présenter de nouvelles histoires, ils ont également permis à divers acteurs qui comptent aujourd’hui des millions d’adeptes de devenir célèbres. Qui les a découverts ?

Les personnes chargées de diriger le casting des deux productions mentionnées étaient Eva Leira et Yolanda Serrano, qui se caractérisent par un œil clinique pour prendre les futures étoiles, comme elles le sont aujourd’hui Úrsula Corberó, Ester Exposito, Danna Paola, Miguel Herrán, Jaime Lorente, María Pedraza et Arón Piper. Ils ont tous les deux une histoire que vous devriez connaître.

Yolande Il est venu à Madrid en 2002 pour poursuivre sa carrière d’acteur, mais a finalement trouvé sa voie dans un autre domaine de l’industrie. Pendant le tournage du film « La faiblesse des bolcheviks » rencontré Eve: « J’ai été son assistant dans plusieurs films, jusqu’à ce que nous créions notre société. J’ai découvert un chemin différent, avec moins de pression et d’importance« , il a dit La femme aujourd’hui.

Dans une conversation avec Le confidentiel, Leira explique la méthode de travail : « Ce que Yolanda voit de l’intérieur, en travaillant avec les acteurs qui donnent la réplique, et ce que je vois de l’extérieur, à la caméra, doivent se rejoindre ». Ajouter: « Lorsque nous constatons tous les deux que les deux choses fonctionnent, nous sommes totalement complémentaires. À partir de ce moment-là, nous avons découvert que c’était notre chemin, et nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour y penser non plus, car les projets ont commencé à venir un après L’autre ».







Sur le site IMDb on constate qu’ils ont plusieurs crédits entre les séries télévisées et les films, ce qui les positionne comme l’un des directeurs de casting les plus importants d’Espagne. Peut-être Le vol d’argent Oui Élite ils auraient réussi avec d’autres interprètes, nous ne le savons pas, mais nous savons clairement ce qu’ils ont accompli Yolanda Serrano et Eva Leira lors de la sélection des acteurs et actrices, 90% d’un projet, selon Martin Scorsese.