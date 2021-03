Qui a créé Sylvanian Drama sur TikTok? Entretien exclusif avec Thea Von Engelbrechton

Si vous n’avez pas écouté un « épisode » de 60 secondes de Sylvanian Drama, la série télévisée / compte viral hilarante et toujours imprévisible de TikTok, vous allez vouloir corriger cela maintenant.

Le concept tout à fait original combine la fantaisie enfantine avec un humour noir inattendu – et nous sommes sérieusement investis.

Le compte est devenu une sensation virale au cours du mois dernier, rassemblant près de 500 000 abonnés et plus de neuf millions et demi de likes. Une fois que vous en avez regardé un seul, il est facile de comprendre pourquoi.

Des dizaines de vidéos sur la page décrivent les minuscules poupées dans des querelles hilarantes et des énigmes morales. Les histoires intègrent des sujets pour adultes tels que le meurtre, l’infidélité, les scandales de drogue et la chirurgie plastique, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les gens dans les commentaires se sont demandé qui pourrait être l’humain derrière la collection remarquablement grande de poupées Sylvanian Family, spéculant en particulier sur l’âge et la nationalité possibles du créateur.

«J’ai besoin de savoir quel âge la personne gère ce compte», a écrit un fan, «car je suis sur le point de sortir mes mauvais garçons du loft.»

«Je sais juste que la personne qui a fait ça est irlandaise», a théorisé un autre.

«QUI EST CE GÉNIE?!» encore un autre exigé.

Qui est le créateur du Sylvanian Drama de TikTok?

Le compte Sylvanian Drama est géré par Thea Von Engelbrechton, une étudiante multimédia de 19 ans originaire d’Irlande (oui, ils avaient raison).

Et nous pouvions à peine nous contenir lorsqu’elle a accepté d’être interviewée et de nous donner à tous un petit aperçu de la façon dont ses productions de génie se combinent.

Pour beaucoup, les vidéos de Sylvanian Drama sont une distraction bienvenue pendant la quarantaine.

Son traitement informel de sujets lourds, d’histoires qui parodient à la fois des drames aux heures de grande écoute et des feuilletons, un argot mal orthographié (à dessein), une comédie physique loufoque (comme des accidents de voiture et une machine à laver jetée d’un toit) – sans parler d’une sélection épique de musique de fond – s’ajoute au genre d’humour irrésistiblement stupide et insensé dont nous avons tous besoin en ce moment.

Nous avons parlé avec Thea de sa vie quotidienne, de ses inspirations et de ce que c’est que de gérer une page de médias sociaux viraux. Voici ce qu’elle avait à dire.

L’inspiration derrière le drame Sylvania

Tout a commencé par l’ennui. Thea, qui vit avec sa famille dans la campagne de Kildare, a commencé à fréquenter l’Université de Dublin en ligne cette année.

«Un vendredi, je m’ennuyais», nous a dit Thea, «et j’ai décidé de sortir mes vieilles familles sylvaniennes du grenier et de les installer.

Comme elle l’a fait, elle a été inspirée par la série de comédie dramatique et de mystère américaine classique du début des années 2000 – «Desperate Housewives».

«Quand je les ai installés, cela m’a rappelé l’émission que je regarde en ce moment,« Desperate Housewives », et j’ai décidé de faire des vidéos dramatiques avec eux sur TikTok pour mes amis», a expliqué Von Engelbrechton.

Photo: Thea Von Engelbrechton

Elle n’avait aucune idée que les vidéos seraient également regardées par des milliers d’étrangers dans le monde.

Après la publication du premier message de Sylvanian Drama le 22 janvier de cette année, il a reçu un barrage de points de vue, de likes et de commentaires positifs. L’intrigue de la vidéo était une histoire simulée et dramatique d’adultère avec une tournure choquante, placée sur «Afterglow» par Ed Sheeran.

Thea a été choquée lorsque le compte a explosé du jour au lendemain, alors que des foules de TikTokers exigeaient plus.

L’un des meilleurs commentaires – «J’étais complètement investi dans ce projet, veuillez en faire plus !!!» – a reçu 782 likes de personnes qui ressentaient la même chose.

Thea s’est conformée et la popularité de sa page n’a cessé de monter en flèche depuis.

«Je ne pensais pas que d’autres personnes les verraient ou auraient le même étrange sens de l’humour», nous a dit Thea. «J’ai été tellement surpris quand ils ont eu autant de vues.»

Elle est heureuse de divertir les autres et dit que l’une de ses choses préférées à propos de leur publication est de lire les commentaires une fois qu’ils sont montés.

«Je les ai tous lus», nous a dit Thea.

Plusieurs de ses vidéos ont plus d’un million de vues. Le plus regardé présente la légende du skateboard Tony Hawk dans un camée fictif en tant que suricate conquérant l’intimidateur – recueillant 7,1 millions de vues, 2,1 millions de likes, près de 115000 partages et 90000 commentaires à ce jour.

Hawk lui-même est même apparu dans ses commentaires.

«Je suis ici à votre service pour kickflip les intimidateurs à tout moment», a écrit Hawk, faisant référence à son rôle emblématique dans le TikTok.

Thea a dit qu’il était «étrange mais excitant» que sa page compte désormais autant de followers et de fans.

Son contenu, explique-t-elle, reflète sa vie et son caractère. «Je pense que ma personnalité transparaît vraiment à travers les vidéos», nous a dit l’adolescent.

Les histoires proviennent de sa propre pièce de théâtre d’enfance et des blagues qu’elle partage avec sa famille.

Thea nous a dit qu’elle était «extrêmement proche» de ses cousins, et que plusieurs phrases utilisées dans les légendes de la vidéo – telles que «ok perf» et «medicaysh» au lieu de médicaments – font partie de leur vocabulaire sarcastique partagé.

«En tant qu’enfant, nous jouions avec les Sylvanians de la même manière que je fais les vidéos», se souvient Thea. «Tant d’accidents de voiture, de bagarres et de taupes ont toujours des ennuis!»

«Mon sens de l’humour n’a pas beaucoup mûri depuis», a-t-elle ajouté en plaisantant.

D’autres membres de la famille ont aidé, comme tous ceux qui ont vu et aimé l’épisode funéraire seront ravis de le savoir.

« Ma mère est décoratrice d’intérieur », a expliqué Thea, « alors j’utilise ses restes de tissu de coussin pour confectionner des robes pour les personnages. »

En plus d’être drôle, Thea se décrit comme «chaotique, aimante et parfois un peu timide».

Ses vidéos ont semé le chaos dans sa maison, mais cela ne la dérange pas.

« Je suis une personne extrêmement désordonnée », a déclaré le créateur, « donc la réalisation de ces vidéos a causé un désordre géant dans l’une des pièces de ma maison, ce qui est vraiment drôle! »

Être un créateur TikTok populaire a ses hauts et ses bas.

«La meilleure chose à propos de la gestion du compte est de créer les intrigues et les personnages», nous a dit Thea. « Je ris tellement en le faisant, et cela a été une grande distraction pour Covid. »

La pire partie? «Probablement l’embarras de tout le monde dans mon collège sachant que je les fabrique», a déclaré Thea.

En plus de gérer le compte, Thea s’occupe de l’école, de la famille et de divers passe-temps. Décrivant sa routine, elle dit: «Une journée typique pour moi est de zoomer sur des conférences pour l’université jusqu’à cinq heures, puis je vais généralement courir après.»

Thea a commencé à courir régulièrement en quarantaine avec sa sœur et même si c’était difficile au début, «j’aime vraiment ça maintenant.»

La visionnaire sylvanienne nous a dit qu’elle jouait à la fois de la guitare et du ukulélé depuis qu’elle était enfant, et qu’elle pratique les instruments pendant son temps libre.

«J’ai aussi joué au rugby jusqu’à l’année dernière», a-t-elle révélé. «J’espère que je reviendrai après Covid!»

Au cas où vous vous poseriez la question, Thea aime passer du temps avec de vrais animaux, pas seulement avec des animaux en plastique.

«Je vis à la campagne et j’ai beaucoup d’animaux de compagnie, notamment des porcs, des lapins, des chiens et des chats», a-t-elle déclaré. «Alors ils me tiennent aussi occupé toute la journée!»

Photo: Thea Von Engelbrechton

Quel est son favori parmi les TikToks qu’elle a fabriqués jusqu’à présent?

Thea nous a dit que sa création préférée à ce jour est celle qu’elle a postée le 13 février, dans laquelle le castor Sylvanian «est envoyé au pensionnat et s’implique dans de nombreux drames».

Le TikTok en question montre le castor se faire prendre pour drogue, espionner ses colocataires et finalement être tué – par nul autre que Tyler le créateur (version), qui la frappe avec sa voiture en réponse à sa demande d’autographe.

« Tyler le ferait », a commenté un fan.

« Wes Anderson ne pourrait jamais, » jaillit un autre.

« Je n’ai aucune idée de ce qui se passe mais je suis là pour ça », a déclaré un autre.

La valeur absurde du divertissement est indéniable, et Thea dit qu’elle «s’est tellement amusée à le faire».

En ce qui concerne les autres contenus de médias sociaux, ses préférences sur Instagram incluent la mode et les voyages. Ses comptes de médias sociaux préférés sont ceux du mannequin britannique Mia Regan et du skateboarder Evan Mock « pour l’inspiration de la mode » sur Instagram.

«Pour le divertissement, je suis accro à regarder les vieux vlogs de voyage de Casey Neistat sur YouTube», a-t-elle ajouté. «Ils sont tellement intéressants!»

Comment choisit-elle une musique de fond aussi parfaite pour ses TikToks?

Thea dit qu’elle est attirée par les chansons du début des années 2000 souvent présentées dans ses vidéos parce qu’elles sont «tellement nostalgiques».

« J’aime particulièrement la bande originale du film Wild Child », a déclaré le créateur, « et j’ai utilisé au moins deux chansons de ce film dans mes vidéos! »

Les vidéos de Thea sont également en corrélation avec ses objectifs de carrière créatifs. L’étudiante dit qu’elle espère travailler un jour dans l’industrie du divertissement.

«Ma carrière de rêve est de travailler dans le cinéma et la télévision», nous a-t-elle dit, «donc je pense que je canalise vraiment cela dans mes vidéos.»

Les cours de Thea à la DCU ont aidé, car elle et ses camarades étudiants en multimédia «en apprennent beaucoup sur le travail de la caméra et le montage».

En ce qui concerne ses plus grandes aspirations, la créatrice de contenu dit qu’elle «adorerait réaliser un film un jour». D’une certaine manière, elle l’a déjà fait!

Comme l’a écrit un fan de TikTok dans les commentaires de sa vidéo de 60 secondes sur Tony Hawk, « C’était un film entier et aussi 2 heures. »

Thea aime maintenir un niveau d’anonymat.

Toujours humble malgré sa renommée sur Internet, le visage derrière Sylvanian Drama aimerait rester … enfin, derrière.

Thea nous a expliqué la raison compréhensible (bien que quelque peu décevante pour les curieux d’entre nous) pour laquelle elle ne voulait pas que son apparence soit liée au compte.

«Si les gens associent une photo de mon visage aux vidéos, je pense que cela pourrait le rendre moins drôle», a-t-elle déclaré. «Ou ruiner le mystère!»

Existe-t-il des produits dérivés Sylvanian Drama? Ye defo.

Les produits dérivés Sylvanian Drama sont maintenant disponibles sur Teespring, y compris des autocollants, des pulls molletonnés, des masques faciaux et plus encore avec les favoris des fans comme Pizza Mole.

Photo: Thea Von Engelbrechton

Vous pouvez également suivre le drame sur Instagram.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.