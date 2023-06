Quête Résoudre les peines des chèvres dans Zelda : Totk – Où sont les chèvres ?

Dans La légende de Zelda : les larmes du royaume pouvez-vous contacter le différentes écuries dans hyrule quêtes de poêleun éditeur pour le Courrier trèfle, assumé. Ces tâches font partie de la quête d’épisode A la recherche de la véritéà la fin duquel vous avez l’intégralité Armure de crapaud caractéristiques, avec lesquelles vous pouvez également grimper sur des surfaces humides.

Tabanta Bridge Stables – Où sont les chèvres ?

Est-ce que tu vas à ça Écurie du pont de Tabanta (près du sanctuaire Maqru’kiza), situé dans le Montagnes d’Hyrule juste devant Pont de Tabanta se trouve, vous recevrez la quête de Paen Le chagrin des chèvres.

Vous pouvez trouver Paen derrière la grange à l’intérieur du paddock pour les chèvres sur une clôture, vous ne pouvez pas vraiment le manquer.

Dès que tu parles à Paen, il t’explique que dans cette écurie chèvres blanches être élevé. Mais ceux-ci ont soudainement disparu et ne peuvent plus être trouvés. Vous pouvez obtenir plus d’informations auprès de lui Jacques le chevrier. Vous pouvez le trouver à quelques mètres de Paen.

Parlez à Jacques le chevrier

Parlez maintenant au berger et posez-lui des questions sur les chèvres. Il vous dit alors qu’il emmène ses chèvres avec lui Pomme de pin d’Hyrule nourri, comme il est dit dans la recette qu’il a obtenue de Princesse Zelda a reçu. Celui-ci aurait été emballé dans une bouteille puis aurait disparu. Il ne reste rien de plus que ces pommes de pin de ses animaux. Alors, les chèvres se sont-elles enfuies à cause de leur nourriture ?

Le chagrin des chèvres

Suivez simplement le Sentier des pommes de pin d’Hyrulequi commence à l’enclos des chèvres et vous emmène au plaine de Sères fils. Alors surveillez votre chemin et ramassez assidûment les cônes, au bout de quelques minutes vous devriez être au bout de votre parcours.

Enfin, à l’endroit indiqué sur notre carte, vous trouverez les chèvres perdues et la bouteille mentionnée avec la recette à l’intérieur.

Il dit que les pommes de pin ne doivent pas être jetées dans la nourriture en un seul morceau, mais qu’elles doivent être jetées en premier il faut découper. En conséquence, les chèvres se sont vraiment enfuies à cause de la nourriture, qui était indigeste pour elles.

Mais était-ce vraiment la princesse Zelda qui est responsable de cet événement ?

Cette rumeur a également été résolue et il y en a une de Paen, qui apparaît maintenant automatiquement Rubis argenté en tant que récompense. Il y a aussi un autre bonus de Kletis sous la forme d’un Rubis rouges.

