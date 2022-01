Qu’est-il vraiment arrivé à la carrière musicale de Zendaya

CÉLÉBRITÉS

L’actrice d’Euphoria a sorti son premier album studio et alors qu’elle préparait son deuxième, elle a décidé de se retirer de l’industrie musicale. Nous vous expliquons ici la raison de sa décision radicale.

© GettyZendaya a quitté son projet musical en 2016.

La course de Zendaya il ne fait que grandir à pas de géant. Cela a été démontré ces dernières semaines avec la première de Spider-Man : Pas de retour à la maison, où il a brillé avec sa compagne Tom Holland, et continue de le faire dimanche après dimanche avec les épisodes de euphorie à travers de hbo max. Il est devenu très clair qu’elle a un énorme talent d’actrice ainsi que de la danse et du chant. Mais… Pourquoi avez-vous mis de côté votre carrière musicale ? Voici la vraie raison !

Zendaya est devenu célèbre à un très jeune âge. Comme d’autres jeunes qui à ce jour réussissent leurs projets, c’est grâce à Disney qu’il fait ses premiers pas avec la série secoue le dans lequel il s’est notamment illustré avec Bella Thorne. C’est à cette époque qu’il sort son premier album et une série de singles via Hollywood Records. Malgré cela, il semble avoir eu peur du monde de la musique.

Sa capacité à chanter et à interpréter est indiscutable, puisqu’il l’a de nouveau mise à l’épreuve dans la comédie musicale Le plus grand showman où il a partagé l’écran avec Hugh Jackman et Zac Efron. Cependant, ses followers n’ont jamais pu écouter leur propre musique, ce qui serait aujourd’hui plus que fonctionnel grâce à son succès fulgurant sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux.

Certains disent que la raison réside dans son emploi du temps chargé et plein de projets. Mais au contraire, c’est un choix personnel plus que médité. Que s’est-il passé? Zendaya a eu de terribles expériences dans l’industrie de la musique et quand elle a sorti le single en 2016 Quelque chose de nouveau, en collaboration avec Chris Brown, tout a complètement changé. Bien qu’à cette époque il ait assuré qu’il préparait leur deuxième album studioLa vérité est qu’elle n’a jamais été révélée.

« Je pense que l’industrie de la musique vous enlève une partie de votre passion et ça craint. Ce que je pensais vouloir n’est plus ce que je veux. Surtout quand je pense à ce que j’ai dû affronter dans ces entreprises», a déclaré il y a quelque temps l’actrice à succès de 25 ans. Et il a conclu : «Si quelqu’un me demande des conseils pour l’industrie du divertissement en général, mais principalement pour le monde de la musique, c’est que vérifie ces contrats, chaque mot. Et ne signez rien qui n’en vaut pas la peine. Nous valons plus qu’ils ne le disent”.

