Qu’est-il arrivé dans la vraie vie à Somsack, le frère de Konerak Sinthasomphone qui s’est échappé de Jeffrey Dahmer

Comme nous le savons tous déjà grâce à «Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer« , « The Milwaukee Cannibal » a commis une série de meurtres odieux et celui qui aurait pu causer le plus de répudiation est celui qu’il a commis contre Konerak Sinthasomphoneun mineur de 14 ans qui a été exploité sexuellement puis tué dans son appartement.

La victime était issue d’une famille laotienne qui avait quitté son pays pour vivre aux États-Unis, ce que beaucoup considèrent comme le rêve américain, sans imaginer qu’au fil des années, tout se transformerait en une épreuve pleine d’abus, de discrimination et de perte d’un de ses membres d’une manière totalement cruelle et impitoyable.

La cause de toutes ces épreuves, Jeffrey Dahmer, aurait pu reproduire la douleur de toute cette famille, puisqu’en 1988, il a eu une rencontre avec un autre Sinthasomphone. Il s’agit de Somsack, qui avait alors 13 ans et a pu échapper au meurtrier et ainsi lui sauver la vie, bien que ce qui s’est passé plus tard n’ait pas été très favorable et maintenant nous allons dire pourquoi.

SOMSACK SINTHASOMPHONE ET SA RENCONTRE AVEC JEFFREY DAHMER

En 1988, sous la ruse, Somsack Sinthasomphone, a été emmené par Jeffrey Dahmer chez sa grand-mère, où il a été drogué et agressé sexuellement par lui. Heureusement, le jeune homme a fait ce qu’il a pu et a réussi à s’échapper de cet endroit, comme on le voit dans le cinquième épisode de la série Netflix, il lui a donc sauvé la vie, ce que, malheureusement, son frère n’a pas réalisé trois ans après-midi.

Après cette mauvaise expérience à cause de ce criminel, la famille Sinthasomphone a dénoncé Jeffrey Dahmer pour viol, atteignant les tribunaux, ce qui aurait été la clé de l’histoire, car, si le tribunal l’avait enfermé, plusieurs crimes auraient été évités, mais ce n’était pas ainsi.

Dans une nette préférence pour être blanc, contrairement aux plaignants, Dahmer a été condamné à un an de prison avec autorisation de travailler puis mis en probation pendant cinq ans, en plus d’être enregistré comme délinquant sexuel.

QU’EST-IL ARRIVÉ À SOMSACK SINTHASOMPHONE DANS LA VRAIE VIE ?

Somsack Sinthasomphone a été témoin de tout ce que sa famille a subi à cause de ce qui lui est arrivé et à cause du meurtre de son frère, il est donc également devenu un soutien pour ses parents. De plus, il était présent au procès judiciaire contre Dahmer après son arrestation en 1991.

Cependant, il a disparu des médias après cela, on peut donc comprendre qu’il a préféré continuer sa vie en privé et ainsi s’éloigner de tout ce qui lui a causé tant de dégâts.

Certains médias américains suggèrent que Somsack est maintenant marié et vit dans le Wisconsin avec sa femme.