CC

L’acteur de The Weight of Talent allait être l’homme d’acier dans un film réalisé par Tim Burton.



Qu’est-il arrivé au Superman de Nicolas Cage ?

Au début des années 90, quand Tim Burton il avait déjà montré qu’il pouvait gérer le sous-genre des super-héros avec le Homme chauve-souris de Michael Keatonl’occasion s’est présentée de faire un film sur Superman. A cette époque, l’élu était Nicolas Cagequi vient de gagner le oscar pour quitter Las Vegas.

Intitulé Superman Lives, c’était un film qui promettait beaucoup et même enthousiasmait Nicolas Cagequi en 2015 en est venu à dire : « J’avais une grande confiance dans ce film et dans la vision de Tim Burton ». Cependant, cela ne s’est jamais concrétisé et l’acteur n’a eu que la consolation de dire : « Maintenant, les gens peuvent imaginer ce que cela aurait été, et je pense que cette image est plus forte que le film fini ».

Les problèmes avaient tellement à voir avec la construction du scénario, qui impliquait des personnages tels que Kévin Smith (Greffiers) et Dan Gilroy (somnambule)comme en économie. POUR Images de Warner Bros. il s’inquiétait de la qualité du scénario en cours de réalisation, en plus du fait que le budget leur paraissait excessif. D’ici là, nous étions déjà en 1998 et trop d’années s’étaient écoulées, avec un projet enterré et pratiquement impossible à relancer.

« Tim il est l’artiste total, un artiste pur avec une vision qui lui est propre. J’ai l’habitude de dire qu’il est capable de créer des mondes à partir de rien, et c’est ce qu’il allait faire en Superman vit. J’ai vu des dessins de personnages et des costumes de kryptonien et ils étaient absolument surréalistes, magiques et magnifiques”, est venu dire Cage. Malheureusement, nous n’avons pu voir que ses accessoires de garde-robe.

+Comment allait être Superman Lives

En 2014, Dan Gilroy expliqué comment l’intrigue du film allait être Superman dirigée par Tim Burton. Le scénariste a précisé qu’il allait nous montrer un Superman incertain de qui il était et comment il s’intégrait sur Terre; une sensation habituelle chez les protagonistes de la filmographie de Tim Burton. Le méchant principal allait être cerveauqui allait concevoir une machine pour détruire le soleil et Superman. Il serait alors ressuscité par l’éradicateurce qui l’aiderait à mettre fin à la menace qui pesait sur Metropolis.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?