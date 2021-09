Qu’est-il arrivé au fils de John Walsh, Adam Walsh ? Détails du meurtre de 1981

John Walsh parle de ce qu’il considère comme des échecs dans l’enquête sur la disparition et l’homicide de Gabby Petito.

Walsh, un défenseur des victimes de crimes violents et animateur de l’émission télévisée « In Pursuit With John Walsh » a comparé le traitement par le FBI de l’affaire Petito à l’enquête sur l’enlèvement et le meurtre de son fils en 1981.

« Toutes ces erreurs ont été commises dans le cas de mon fils Adam, et des erreurs similaires ont été commises dans ce cas », a déclaré Walsh. « C’est sacrément triste. »

Qu’est-il arrivé au fils de John Walsh, Adam Walsh ?

Walsh a disparu le 27 juillet 1981 lors d’un voyage dans un centre commercial d’Hollywood, en Floride, avec sa mère, Reve Walsh. Il a ensuite été retrouvé assassiné.

Reve avait brièvement quitté son fils de 6 ans pour regarder un groupe de garçons plus âgés jouer à des jeux vidéo dans le rayon des jouets d’un magasin Sears pendant qu’elle faisait des courses dans une autre section du magasin.

Quand elle est revenue moins de 10 minutes plus tard, Adam était parti.

Adam Walsh a probablement été enlevé à l’extérieur du centre commercial.

Les enquêteurs ont appris plus tard qu’un gardien de sécurité adolescent avait ordonné aux garçons de quitter le centre commercial après que certains des garçons plus âgés aient causé des problèmes.

On pense qu’Adam a peut-être été trop timide pour parler et expliquer que sa mère était dans le magasin, alors il est parti avec les garçons qui se sont ensuite dispersés.

Il est présumé avoir été enlevé sur le parking du centre commercial.

La tête coupée d’Adam a été retrouvée le 10 août 1981.

Après une recherche massive du jeune garçon, deux pêcheurs ont découvert la tête coupée d’Adam dans un canal de drainage à Vero Beach, en Floride, à environ 100 miles d’Hollywood.

Son corps n’a jamais été retrouvé.

Un coroner a statué que la cause de la mort d’Adam était l’asphyxie. L’état des restes suggérait qu’Adam était mort plusieurs jours avant que sa tête ne soit découverte.

Ottis Ellwood Toole a affirmé avoir tué Adam Walsh.

En octobre 1983, Toole a avoué avoir enlevé et tué Adam. À l’époque, il était détenu dans une prison de Raiford, en Floride, où il purgeait une peine pour deux meurtres non liés.

Toole a également impliqué son ami proche, le tueur en série Henry Lee Lucas.

Crédit : Wikimedia Commons

Toole a affirmé avoir accompagné Lucas sur des centaines de meurtres. Lucas, cependant, était en prison en Virginie lorsqu’Adam a été kidnappé, il n’aurait donc pas pu être impliqué.

La police a conclu que Toole avait enlevé Adam à l’extérieur du centre commercial et avait l’intention de le ramener à son domicile de Jacksonville.

Ils pensent avoir frappé Adam après que l’enfant a commencé à paniquer, l’ayant assommé avant de l’étrangler avec une ceinture de sécurité et de le décapiter avec une machette.

Toole a également affirmé avoir incinéré le corps dans un vieux réfrigérateur à son retour à Jacksonville.

Les enquêteurs ont perdu des preuves cruciales du meurtre d’Adam Walsh.

Des semaines après les aveux de Toole, la police a annoncé qu’elle avait perdu le tapis taché de sang de la voiture de Toole, la machette qui aurait été utilisée et, plus tard, la voiture.

Ils ont également été incapables de localiser le corps d’Adam, ce qui rend impossible de poursuivre Toole sans aucune preuve physique.

Pour le reste de sa vie, Toole a avoué et rétracté à plusieurs reprises son implication dans le meurtre d’Adam.

Ses aveux ont été jugés peu fiables car Lucas et lui ont souvent fait de faux aveux sur des meurtres.

Cependant, John Walsh a déclaré qu’il pensait que Toole était le meurtrier de son fils et plusieurs témoins l’ont placé dans la région d’Hollywood ce jour-là.

Jeffrey Dahmer a également été lié au meurtre d’Adam Walsh.

En 2007, les spéculations se sont multipliées selon lesquelles Dahmer, décédé dans une prison du Wisconsin en 1994, aurait peut-être assassiné Adam.

Dahmer avait été reconnu coupable d’avoir tué plus d’une douzaine d’hommes et de garçons en 1991. Sa plus vieille victime connue avait 8 ans de plus qu’Adam.

Crédit : Wikimedia Commons

Dahmer vivait en Floride au moment du meurtre d’Adam et deux témoins ont affirmé l’avoir vu dans le centre commercial ce jour-là. L’un aurait vu un homme qui ressemblait à Dahmer se débattre avec un jeune garçon avant de le mettre dans une camionnette.

Cependant, Dahmer avait été interrogé sur la mort d’Adam en 1992 et aurait nié toute implication.

« Je t’ai tout dit – comment je les ai tués, comment je les ai cuisinés, qui j’ai mangé. Pourquoi ne te dirais-je pas si je l’ai fait à quelqu’un d’autre ? il a dit.

Le 16 décembre 2008, la police d’Hollywood, en Floride, a annoncé que le dossier contre Toole était suffisamment solide pour clore l’enquête sur la mort d’Adam.

John Walsh est devenu un défenseur des victimes d’actes criminels après la mort d’Adam.

En canalisant son chagrin dans son activisme, Walsh a aidé les forces de l’ordre à retrouver des centaines de fugitifs via « America’s Most Wanted ».

Il a également utilisé la publicité du cas d’Adam pour retrouver des enfants disparus et résoudre d’autres disparitions et meurtres.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.