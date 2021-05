Qu’est-il arrivé à Tristyn Bailey? Une adolescente accusée d’avoir tué une pom-pom girl de 13 ans

Les autorités locales ont arrêté et inculpé un garçon de 14 ans de meurtre au deuxième degré après la découverte du corps de Tristyn Bailey, 13 ans, dans une zone boisée de St. Johns, en Floride.

Bailey a été portée disparue dimanche matin et son corps a été retrouvé dans les 16 heures suivant sa disparition. Aiden Fucci, une élève de 14 ans de son école, a été placée en garde à vue et le restera pendant au moins 21 jours.

Les autorités enquêtent toujours sur plusieurs scènes de crime et recherchent des preuves qui pourraient relier Fucci au meurtre de Bailey.

La communauté locale s’est depuis réunie pour montrer son soutien à la famille de la victime.

Qu’est-il arrivé à Tristyn Bailey?

Quelqu’un correspondant à la description de Bailey, un étudiant et pom-pom girl de la Patriot Oaks Academy, a été vu marchant près du centre d’agrément nord de Durbin Crossing (avec quelqu’un correspondant à la description de Fucci) à 1h14 dimanche, selon le message annonçant la disparition. personne du bureau du shérif du comté de St. Johns.

Les deux ont également été vus sur une vidéo de surveillance d’une maison voisine environ 30 minutes plus tard.

Un peu moins de deux heures plus tard, la même caméra «n’a capturé qu’une seule personne marchant vers l’ouest et portant une paire de chaussures».

Pendant tout le dimanche, qui était la fête des mères, des membres de la communauté, y compris des camarades de classe et des membres de l’équipe d’encouragement, l’ont recherchée.

Juste après 18 heures, le corps de Bailey a été retrouvé près d’une zone boisée grâce à l’effort de recherche massif.

Le shérif du comté de St. Johns, Robert Hardwick, a loué les efforts de toutes les personnes impliquées.

«Je ne peux pas remercier assez cette communauté», a déclaré Hardwick. «Nous avons vu des mères et des familles marcher la limite du bois dans des vêtements comme des vêtements d’église hier. Cette affaire a été résolue parce qu’un homme a vu les informations diffusées et est allé travailler en regardant autour de sa zone immédiate.

Fucci a été réservé dans le comté de St. Johns, mais a été transféré et est maintenant détenu dans un établissement du ministère de la justice pour mineurs du comté de Volusia.

Quelles preuves ont été trouvées?

Hardwick n’a pas initialement commenté l’image troublante flottant sur les réseaux sociaux montrant Fucci à l’arrière d’une voiture de police sous-titrée: «Hé les gars, est-ce que personne (sic) a vu Tristyn dernièrement?»

Mais aujourd’hui, un porte-parole du bureau du shérif du comté de St. Johns a confirmé que la personne sur la photo était bien Fucci.

Photo: Snapchat

Il y a également eu d’autres articles de Fucci et de ses amis qui disaient: «Elle le méritait probablement» et «Ne t’habille pas comme ça et tu ne seras peut-être pas violée.»

Il y avait également des messages plus explicites qui insinuent que Fucci pourrait avoir agressé sexuellement Bailey.

Hardwick a déclaré que le corps de Tristyn était entièrement habillé lorsqu’elle a été retrouvée et que les charges pourraient être revalorisées contre Fucci à mesure que davantage de preuves seraient trouvées et liées à lui.

Mardi, le rapport d’arrestation de Fucci a été publié par le bureau du shérif du comté de St. Johns.

Le rapport décrit des séquences vidéo montrant Fucci et Bailey marchant ensemble à 1h45 du matin autour de l’endroit où son corps a été retrouvé plus tard. À 3 h 27, Fucci a été vu marchant seul avec des chaussures à la main, ce qui, selon lui, se faisait mal aux pieds.

À la suite d’un mandat de perquisition exécuté chez Fucci, il «a donné un résultat de test présumé positif pour la présence de sang».

Le rapport détaille que le corps de Bailey a été retrouvé près d’un étang de rétention, qui est le même étang où les autorités ont trouvé des preuves, bien que la nature exacte des preuves ne soit toujours pas claire.

Fucci vit à 0,5 km de l’endroit où le corps de Bailey a été découvert.

Selon une publication sur Facebook du bureau du shérif du comté de St. Johns, il a été confirmé que Bailey était décédé des suites d’un coup de couteau.

«Il a maintenant été déterminé par le médecin légiste en chef, le Dr Predrag Bulic, que la cause du décès est un traumatisme brutal par coup de couteau», indique le message. «La manière de mourir est l’homicide. Nous continuerons d’enquêter de manière approfondie sur cette affaire et commencerons à transférer cette affaire au bureau du procureur de la République. «

Quelle est la prochaine étape pour Fucci?

Mardi matin, Fucci a comparu pour une audience de détention dans le centre de détention régional du comté de Volusia devant le juge de circuit Michael Orfinger.

Alors que le juge l’accusait officiellement de meurtre au deuxième degré, Fucci avait les larmes aux yeux, tout comme sa mère, qui était également présente.

Le juge Orfinger a ordonné à Fucci de rester en détention pour mineurs pendant 21 jours jusqu’à ce que le procureur général décide si Fucci sera inculpé en tant qu’adulte ou mineur.

La communauté continue de soutenir la famille de Tristyn.

Un membre de la communauté de St. Johns a créé une page GoFundMe pour ceux qui veulent aider d’une manière ou d’une autre.

La description du GoFundMe se lit comme suit: «Il s’agit d’une collecte de fonds commémorative pour Tristyn Bailey, qui était incroyablement proche et chère à tant de gens. Sa famille n’a en aucun cas demandé quoi que ce soit, mais beaucoup ont demandé l’aide. Merci d’avance pour toutes vos prières et votre soutien. »

De nombreux membres de la communauté qui vivent dans la région ont mis des rubans de couleur aqua sur leurs boîtes aux lettres après avoir entendu que c’était la couleur préférée de Bailey.

«Ma fille m’a dit de le faire, alors je le fais de tout cœur», a déclaré la voisine Endrna Rodriguez. «Hier était un [sic] Fête des mères. Chaque fête des mères, elle va être très triste.

À quelle fréquence un événement comme celui-ci se produit-il chez les adolescents?

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 200 000 homicides se produisent chaque année parmi les jeunes âgés de 10 à 29 ans, ce qui représente 42% du nombre total d’homicides dans le monde chaque année.

Malheureusement, les homicides chez les adolescents sont plus fréquents qu’on ne le pense. Et dans de nombreux cas, les rapports d’agression ou d’abus sexuels sont également liés à ces crimes.

Ensuite, il y a les cas qui ne sont pas divulgués ou même découverts, de sorte que les chiffres rapportés ne sont en réalité qu’une estimation.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.