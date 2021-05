Qu’est-il arrivé à Suzanne Morphew? Mari arrêté et accusé de meurtre

Les forces de l’ordre et leurs proches ont passé l’année dernière à chercher des réponses après la disparition d’une femme du Colorado, Suzanne Morphew.

Et maintenant, semble-t-il, ils les ont peut-être trouvés.

Le mari de Suzanne, Barry Morphew, a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré et de falsification de preuves.

Qu’est-il arrivé à Suzanne Morphew?

Suzanne Morphew, 49 ans, est allée faire un tour à vélo le jour de la fête des mères et n’est jamais revenue chez elle à Maysville. Un voisin inquiet a appelé la police et a lancé une recherche qui était toujours en cours presque exactement un an plus tard.

Ses amis et sa famille avaient rassemblé une récompense de plus de 200 000 dollars en échange de son retour en toute sécurité alors que les autorités fédérales, étatiques et locales avaient fouillé la zone où elle avait été vue pour la dernière fois.

Le week-end suivant sa disparition, son mari a pris la parole pour la première fois, offrant un appel vidéo en larmes dans lequel il implorait que sa femme soit autorisée à rentrer à la maison. Il a continué d’insister sur son innocence au cours de l’année écoulée.

Voici les détails de l’affaire qui a conduit à l’arrestation aujourd’hui de son mari, Barry Morphew.

Suzanne Morphew est sortie seule à vélo le jour de la fête des mères 2020.

Selon les rapports de police, Morphew est sortie pour une balade à vélo le dimanche 10 mai 2020. Il semble qu’elle soit sortie seule.

Ce soir-là, une voisine a réalisé qu’elle n’était pas rentrée chez elle et a appelé la police pour leur faire savoir qu’elle était portée disparue.

Ils ont trouvé son vélo ce soir-là mais il n’y avait aucun signe de Morphew.

À l’époque, la police avait fait remarquer que la probabilité d’une attaque animale semblait faible.

Les agents de recherche et de sauvetage ont soigneusement passé au peigne fin la zone.

Depuis qu’elle a disparu, les équipes de recherche et de sauvetage essayaient de la localiser. Plus de 100 professionnels ont travaillé dur pour trouver une trace d’elle, ainsi que des chiens odorants, des drones arial et des bénévoles.

Le neveu de Morphew, Trevor Noel, a déclaré aux journalistes locaux que lui et d’autres faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour la retrouver.

«C’est vraiment difficile physiquement. Cela fait monter et descendre ces collines. Et c’est épuisant émotionnellement, vous savez, être avec la famille et être toujours les mains vides », a déclaré Noel. «Nous voulons laisser nos options ouvertes et nous voulons nous assurer que nous couvrons chaque colline… et savons que tout le monde ici fait tout ce qu’il peut pour la retrouver.»

Il restait peu d’indices.

La police a réussi à retrouver le vélo de Morphew la première nuit où elle avait disparu, mais ils n’ont pas partagé de détails sur l’endroit où ils l’avaient trouvé ou dans quel état il se trouvait.

Le 15 mai, ils ont trouvé quelque chose qu’ils ne décriraient que comme un « objet personnel » appartenant à Morphew mais n’ont partagé aucun détail sur ce que c’était, ajoutant au sentiment de mystère autour de cette chasse à une femme disparue.

La police a lancé un appel aux habitants de la zone où elle faisait du vélo pour qu’ils sauvegardent les images de leur caméra de sécurité de la période au cours de laquelle elle a disparu dans l’espoir qu’il y ait des traces de ses activités ou de celles des personnes responsables de sa disparition.

«L’un des moyens les plus utiles pour la communauté d’aider à la recherche de Suzanne Morphew est de préserver ces enregistrements», a déclaré le shérif du comté de Chaffee, John Spezze, dans un communiqué à l’époque. «Nous sommes conscients que certains systèmes remplacent la vidéo après plusieurs jours et nous voulons nous assurer que la vidéo reste disponible si nécessaire.»

Où était la famille de Morphew lorsqu’elle a disparu?

Peu d’informations sur la famille de Morphew ont été publiées.

Bien que nous sachions d’après les commentaires sur la page Facebook à propos de la recherche qu’elle était enseignante, il n’y avait pas beaucoup d’autres informations personnelles à son sujet.

Son mari, Barry Morphew, aurait séjourné dans une chambre d’hôtel pendant le week-end, sa femme a disparu, disant qu’elle était là « travaillant sur un travail d’aménagement paysager » pendant le week-end de la fête des mères.

Il a été rapporté qu’il a demandé à un collègue, Jeff Puckett, de le rencontrer là-bas, et que quand il l’a fait, Puckett a dit qu’il « a trouvé des serviettes et une pile de courrier, et a dit que la pièce sentait le chlore. »

«Je suis arrivé dimanche soir et la chambre sentait vraiment mauvais le chlore», aurait déclaré Puckett. «C’était sa chambre et il avait pris une douche – ses serviettes étaient partout sur le sol.»

Morphew a deux filles, une adolescente et l’autre en âge de fréquenter l’université. On pense que ce sont eux qui ont appelé une voisine pour signaler la disparition de Suzanne après qu’elle ne soit pas revenue de sa balade à vélo. Ils vivent avec Barry dans une maison louée depuis un an, période pendant laquelle il a dit qu’ils étaient terrifiés à l’idée de rentrer chez eux.

Son neveu Trevor Noel a été le porte-parole de la famille le plus en vue jusqu’à présent.

Deux semaines après sa disparition, on a appris que Barry, alors âgé de 52 ans, avait été payé pour jeter de la terre sur le chantier du bâtiment résidentiel sur le terrain au bord de la rivière où la police concentrait ses recherches.

Photos: Département du shérif du comté de Chaffee

Et peu de temps après, Barry a déposé une pétition pour la tutelle de sa femme, « demandant de vendre un bien immobilier dans l’Indiana au nom de Suzanne, qui est copropriétaire d’une propriété actuellement sous contrat et dont la fermeture est prévue pour le 6 juin ».

Il y avait une grande récompense offerte pour son retour.

Peu de temps après la disparition de sa femme, Barry Morphew a annoncé une récompense de 100 000 € pour son retour en toute sécurité.

Un ami de la famille sans nom correspondait au montant, totalisant près d’un quart de million de dollars en récompenses en jeu dans l’affaire.

Quoi qu’il en soit, même la promesse d’une petite fortune n’avait donné lieu à aucun conseil que la police a déclaré utile.

Son mari avait posté une vidéo plaidant pour le retour sain et sauf de Morphew.

Barry Morphew n’a parlé à aucun journaliste à notre connaissance, mais il a publié une vidéo ce week-end demandant le retour sain et sauf de sa femme.

Curieusement, il a fait appel directement à sa femme en disant des choses comme « Je t’aime » et « Je ferai tout pour te récupérer » tout en demandant que si quelqu’un qui regardait la vidéo avait Suzanne avec eux, il paierait n’importe quoi pour avoir la récupérer.

«Oh Suzanne, si quelqu’un est là-bas qui peut entendre ça, ça vous a – s’il vous plaît, nous ferons tout ce qu’il faut pour vous ramener», dit-il. « Nous t’aimons. Tu nous manques. Vos filles ont besoin de vous.

Le bureau du shérif du comté de Chaffee a encouragé les membres du public susceptibles d’avoir des informations sur la disparition de Suzanne Morphew à appeler la ligne téléphonique dédiée au 719-312-7530.

