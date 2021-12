Qu’est-il arrivé à Sun Zhuo ? Garçon disparu retrouvé après 14 ans

Un couple chinois, Sun Haiyang et sa femme, Peng Siying, ont finalement retrouvé leur fils lors d’une cérémonie déchirante après 14 ans.

Sun Zhuo, aujourd’hui âgé de 18 ans, avait été enlevé en 2007 alors qu’il avait 4 ans dans la ville chinoise de Shenzhen.

Sa disparition et les efforts de recherche de son père a inspiré un film chinois de 2014, « Dearest » réalisé par Peter Chan, avec Zhao Wei.

« Après 14 ans et 57 jours, il fait une tête de plus que sa mère », a écrit Sun Haiyang sur le site de médias sociaux chinois Weibo après la découverte, où son nom d’utilisateur est resté « Sun Haiyang à la recherche de fils ».

« Il nous a apporté des spécialités locales de là où il vit maintenant. Il est le Sun Zhuo que nous avons tous recherché pendant toutes ces années. »

Qu’est-il arrivé à Sun Zhuo ?

Sun Zhuo a été kidnappé par un homme à l’âge de 4 ans alors qu’il jouait devant la maison familiale. Il aurait été attiré à l’aide d’un jouet.

Au fil des ans, ses parents ont longuement recherché leur fils. Ils sont allés jusqu’à vendre leurs propriétés pour récolter des fonds pour leur recherche et offrir des récompenses aux personnes possédant des informations sur leur fils.

Sun Haiyang a consacré sa vie à la recherche de son fils.

Le père a nommé le magasin de petits pains cuits à la vapeur à Shenzhen que le couple dirigeait : « Un magasin pour chercher mon fils », et a publié des photos de son fils et du kidnappeur sur son panneau.

Après avoir retrouvé son fils, Sun Haiyang a exprimé sa joie : « Je suis tellement heureux d’avoir enfin trouvé mon fils. Je suis allé dans tellement d’endroits à sa recherche au cours des 14 dernières années. Je ne pouvais pas bien dormir et j’étais toujours inquiète pour lui. Avant la cérémonie des retrouvailles, je ne pouvais me souvenir de lui qu’à l’âge de 4 ans ».

Haiyang a aidé d’autres parents dans des situations similaires et a partagé son expérience avec tout le monde : « Au cours des 14 dernières années, j’ai vérifié chaque indice que quelqu’un m’a donné. Parfois, je serais déçu si je ne recevais pas d’appel téléphonique pendant quelques jours. J’étais heureux même lorsque des menteurs m’appelaient, disant qu’ils échangeraient des indices contre la récompense. Au moins, cela m’a donné une lueur d’espoir.

Le kidnappeur présumé de Sun Zhuo a été arrêté.

La police a utilisé la technologie de reconnaissance faciale pour les aider à identifier un suspect, du nom de Wu, qui est actuellement détenu en lien avec l’enlèvement de Zhuo

Il aurait ensuite été vendu à un couple qui l’a élevé et l’a bien traité. Le père et la mère adoptifs ont été libérés sous caution en attendant le procès.

Dans une torsion, l’adolescent aurait choisi de rester avec ses parents adoptifs parce qu’ils l’avaient élevé pendant si longtemps et qu’il ignorait sa véritable lignée.

L’enlèvement de Sun Zhuo fait partie d’un vaste problème en Chine.

Le film sur sa disparition dépeint les problèmes importants et terrifiants de l’enlèvement et de la traite d’enfants qui découlent de la politique de l’enfant unique en Chine.

La politique de l’enfant unique en Chine a été créée pour réduire la population du pays et n’est plus en vigueur, cependant, elle a causé de nombreux problèmes.

Dans le cadre de la politique de l’enfant unique, de nombreux couples devaient subir de graves conséquences si la mère donnait naissance à un deuxième enfant, comme payer des amendes ou avorter.

Dans de nombreuses communautés rurales de Chine, les garçons sont considérés comme le seul soutien de famille, ils favorisent donc les garçons plutôt que les filles. Cela a souvent conduit de nombreuses personnes à faire adopter des filles et à être prêtes à payer un montant élevé pour les garçons victimes de la traite. En raison de cela, les cas d’enlèvements d’enfants sont devenus assez courants.

Bien sûr, ce n’est pas toujours vrai et parfois les parents ne savent même pas qu’ils adoptent des enfants victimes de la traite.

