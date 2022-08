Qu’est-il arrivé à Peter Jackson et au Seigneur des anneaux : un résumé complet du conflit

Le 2 septembre prochain, Amazon Prime Vidéo présentera la série tant attendue de Le Seigneur des Anneaux, Les anneaux de pouvoir. Ce sera une production qui a déjà confirmé un deuxième volet et qui n’aura pas de lien direct avec la trilogie de films qui Pierre Jackson créée entre 2001 et 2003. Et si nous parlons du réalisateur des films qui a remporté un total de 11 statuettes en Les Oscarsnous ne pouvons pas ignorer le problème qu’il y avait avec la série qui arrivera dans moins d’un mois.

Pierre Jackson parlé avec Le journaliste hollywoodien sur sa relation avec Les anneaux de pouvoir et il semble qu’il y ait eu un malentendu qui aurait pu finir pire. Le fait est que l’idée originale était que le directeur de Créatures célestes était une sorte de conseiller des showrunners, JD Payne et Patrick McKayqui n’avait aucune expérience préalable dans le monde du cinéma et des séries. « Ils m’ont demandé si ça m’intéresserait. Alors je leur ai dit, ‘avez-vous déjà les scripts ?’ Parce que je sais à quel point c’était difficile d’écrire les scénarios des films. »compté.

Dans ce contexte, Jackson Il a dit que la réponse était qu’à ce moment-là, ils n’avaient pas les scripts définitifs mais que dès qu’ils seraient disponibles, ils lui seraient envoyés. Cependant, cela ne s’est jamais produit et Pierre Jackson Il n’a pas pu accéder au matériel qu’il avait demandé. Depuis Studios Amazon ils sont sortis pour expliquer ce qui s’était passé et ont dit qu’en réalité le problème avait à voir avec des questions juridiques entre Cinéma nouvelle ligne (studio qui a produit les 2000 films) : ils étaient légalement tenus de rester en dehors de ce qui était fait par Pierre Jacksondont ils ont dit : « Nous avons le plus grand respect pour Peter Jackson et les films du Seigneur des Anneaux ».

Après avoir été écarté du projet, Pierre Jackson Il a également précisé qu’il souhaitait la meilleure des premières pour Les anneaux de pouvoir et a noté qu’il était « anxieux de vous voir comme un spectateur neutre ». Le réalisateur était chargé de souligner : « Je ne suis pas le genre de personne qui souhaite le mal. Le cinéma est assez difficile. Si quelqu’un fait un bon film ou une bonne série, c’est quelque chose à célébrer. ». La déclaration de Studios Amazonpour sa part, avait mis en évidence « émotion » savoir quoi Pierre Jackson serait un spectateur de plus de la série qui sera diffusée le 2 septembre.

+Peter Jackson voulait oublier Le Seigneur des Anneaux

Outre les problèmes survenus autour de la révision des scripts par Pierre Jacksonpour le directeur de Le Seigneur des Anneaux cela peut aussi être un soulagement. C’est que, s’il regrette quelque chose par rapport à la trilogie qu’il a dirigée, c’est de ne pas avoir pu être un spectateur de plus : « Lorsque nous faisions les films de Le Seigneur des Anneaux Je me suis toujours senti comme le malchanceux qui n’a pas pu voir les films comme une surprise. ». Le processus de la trilogie lui a pris près de six ans entre la pré-production et le tournage et l’usure était telle qu’il en est venu à envisager d’être « hypnotisé » par quelqu’un pour qu’il puisse oublier tout ce qu’il avait fait afin qu’il puisse s’asseoir et en profiter. « Je ne l’ai pas fait mais j’ai parlé à (le mentaliste britannique) Derren Brun à ce sujet et il pensait qu’il pouvait le faire. »a-t-il affirmé.

