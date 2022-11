Qu’est-il arrivé à Pamela Cascardo, la petite amie d’Andrés Escobar, le footballeur qui a inspiré « Goals Against »

C’était le 2 juillet 1994 lorsque six coups de feu à bout portant ils ont mis fin à la vie du footballeur Andrés Tovar. Son crime : avoir marqué, dix jours plus tôt (le 22 juin), un but contre son camp contre son équipe lors du match contre les États-Unis, qui a condamné l’élimination de la Colombie lors de la Coupe du monde 1994, qui s’est déroulée dans le pays nord-américain.

Le jour tragique s’est produit lorsque le défenseur central était avec sa petite amie Pamela Cascardo, avec qui il était allé au restaurant El Indio à Medellín, où se trouvaient également les frères Juan Santiago et Pedro David Gallón Henao, deux trafiquants de drogue qui ont commencé à l’offenser de leur tableau. Pour éviter d’autres mésaventures, il a choisi de partir, mais a été suivi jusqu’au parking par Humberto Muñoz Castro, le chauffeur du Gallónqui n’a pas hésité à lui tirer dessus.

Près de trois décennies se sont écoulées depuis le meurtre du joueur de l’Atlético Nacional et sa mémoire reste intacte, non seulement à cause de la façon dont il a cessé d’exister, mais aussi à cause de la marque qu’il a laissée sur le sport qu’il aimait le plus. En raison de l’impact généré par sa mort, Netflix a créé « Buts contre », qui parle de sa vie. Bien que nous en sachions beaucoup sur lui, beaucoup se demandent ce qu’il est advenu de sa petite amie. À venir, nous vous disons.

Des Colombiens arborent une banderole à la mémoire d’Andrés Escobar, assassiné à Medellín (Photo : Omar Torres / AFP)

QU’EST-IL ARRIVÉ À LA PETITE AMIE D’ANDRÉS ESCOBAR APRÈS SA MORT ?

Pamela Cascardo a été témoin du jour où son petit ami Andrés Tovar a été abattu, bien que l’ambulance soit arrivée pour l’emmener à l’hôpital, il a cessé d’exister en chemin. Lors d’une interview en 2017 au journal Le colombien de Medellin Il raconte comment il a vécu cette perte.

En premier lieu, elle est dentiste et après le départ de son futur mari elle s’est consacrée à travailler dans sa profession. « Après mon duel, qui a été la partie la plus difficile, j’ai commencé à travailler. Non seulement cela, car j’ai étudié et créé une entreprise dans mon domaine »a-t-il pointé.

Il a précisé que spécialisée en dentisterie esthétique car il considère que le sourire ouvre de nombreuses portes et montre l’âme des gens. Son centre dentaire porte son nom : Pamela Cascardo.

Elle a une clinique dentaire, esthétique et fonctionnelle (Photo : Site de Pamela Cascardo)

QUE VOUS SOUVENEZ-VOUS DU JOUR FATIF DE LA MORT DE VOTRE PETIT AMI ?

À un autre moment, Pamela a rappelé que, dans la nuit du 2 juin 1994, elle ne voulait pas sortir car elle considérait cela comme dangereux.. Avant, il lui avait dit qu’ils allaient faire avancer leur mariage car ils allaient partir en Europe.

« Le soir, je lui ai dit que je ne pensais pas qu’il était sage de sortir, mes parents lui ont dit la même chose, mais finalement nous sommes sortis, parce qu’il m’invitait. J’aimais Andrés, il allait être mon mari, le père de mes enfants, mais ça ne s’est pas fait (…). Je suis sorti de cette expérience triste et dure que j’ai dû repartir à zéro »il a déclaré.

Pamela Cascardo se souvient de son petit ami, le footballeur Andrés Escobar lors d’une interview (Photo : El Colombiano)

ANDRÉS ESCOBAR A AIMÉ MEDELLÍN

Cascardo a déclaré que les fois où il est allé le chercher à l’aéroport, Andrés Escobar lui a dit qu’il vivait dans un endroit merveilleux. « Qu’elle est belle la ville [Medellín] et ses montagnes. Moi tous les jours, d’ici [mi consultorio] Je vois les montagnes et je me souviens de lui »exact.

De même, il a indiqué qu’il était très aimé de ses proches, puisque ses parents le considéraient comme un fils de plus, car c’était un homme avec un grand sens de l’humour, aimant et détaillé.

Ses souvenirs et son cœur seront toujours avec son petit ami (Photo : El Colombiano)

SON RETOUR EN COLOMBIE APRÈS L’ÉCHEC DE LA COUPE DU MONDE 94

Après avoir été éliminée de la Coupe du monde des États-Unis en 1994, l’équipe du café est revenue les mains vides dans son pays, malgré le fait qu’elle émergeait comme l’un des favoris du tournoi après avoir battu l’Argentine 5-0 lors des tours de qualification un an. plus tôt. . Escobar, qui se savait responsable de l’erreur qu’il avait commise avec son propre but, est revenu affronter ses compatriotes ; sans imaginer ce qui lui arriverait.

Il a été assassiné par Humberto Muñoz Castro, le chauffeur des frères Juan Santiago et Pedro David Gallón Henao, deux trafiquants de drogue qui le harcelaient dans le restaurant où il se trouvait. Cet individu était condamné à 43 ans de prison, mais n’en a purgé que 11.